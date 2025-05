Policajt, ktorý v Košiciach bezdôvodne zabil muža bez domova, spoznal svoj trest

Prípad sa stal 5. novembra 2024 v sanitárnej miestnosti obchodného domu v Košiciach. Policajti zbili muža bez domova, 48-ročného Ľubomíra, ktorého zadržali pre krádež alkoholu v obchode. Zadržaný napriek operácii o deň neskôr zomrel v nemocnici.





21.5.2025 (SITA.sk) - Policajt Marek A. si má za zabitie muža bez domova v Košiciach, ku ktorému došlo minulý rok v novembri, odsedieť vo väzení osem rokov. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová , Mestský súd Košice v rámci rozsudku uložil obžalovanému z obzvlášť závažného zločinu zabitia trest odňatia slobody v trvaní osem rokov, pričom ho pre účely výkonu trestu odňatia slobody zaradil do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.Zároveň nesmie vykonávať zamestnanie, povolanie alebo funkciu, s ktorou súvisí zásah do práv, resp. osobnej slobody osôb v trvaní šesť rokov, uviedla hovorkyňa.Pokiaľ ide o druhého policajta Olivera I., obžalovaného zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, tomu súd v stredu vymeral trest odňatia slobody v trvaní dva roky a osem mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu tri roky."Zároveň mu uložil trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vykonávať zamestnanie, povolanie alebo funkciu, s ktorou súvisí zásah do práv resp. osobnej slobody osôb v trvaní tri roky," doplnila Pančurová. Ako dodala, rozsudok nie je právoplatný, keďže obhajoba aj prokuratúra si ponechali lehotu na vyjadrenie sa k možnosti odvolania.