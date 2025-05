Nová identita: CRIVIT na ceste stať sa najsilnejšou značkou pohybu v Európe

Zažite pohyb novým spôsobom

Nová identita značky: Zameranie na aktivitu a radosť

Zjednotenie pre bezproblémové nakupovanie

O značke CRIVIT

21.5.2025 (SITA.sk) - Značka CRIVIT spúšťa prvú medzinárodnú kampaň "FIND YOUR MOVE". Tá prináša radosť z pohybu na televízne obrazovky, sociálne siete a do predajní Lidl vo viac ako 30 krajinách. K pohybu vyzýva zákazníkov aj vynovený Lidl Online Shop. Pre CRIVIT ide o rozhodujúci krok na ceste stať sa najsilnejšou značkou pohybu v Európe.Cieľom kampane CRIVIT je opäť nadchnúť ľudí pre pohyb, pretože šport a fyzická aktivita sú čoraz viac zanedbávané. V súčasnosti mnohí ľudia trávia čas za pracovným stolom alebo hľadajú rozptýlenie na smartfónoch. CRIVIT inšpiruje ľudí, aby vnímali pohyb ako zdroj radosti a energie. Kampaň zachytáva širokú škálu športov a aktivít, ako sú fitness, cyklistika, kempovanie, beh, zábavné a tímové aktivity, zimné a vodné športy, čím pokrýva bohatú ponuku produktov CRIVIT.Ide o začiatok samostatného pôsobenia značky CRIVIT. Značka predstavuje komplexný prístup, ktorý sa zameriava na zábavu, ľahkosť a uvedomelý životný štýl - nie na tlak podať výkon. CRIVIT povzbudzuje ľudí, aby vyskúšali nové športy a vytvorili si vlastnú pohybovú rutinu. Či už ste začiatočník alebo aktívny športovec, CRIVIT pomáha každému, aby sa cvičenie stalo neoddeliteľnou súčasťou života. Koniec koncov, cvičenie je rovnako individuálne ako každý z nás a je kľúčom k osobnej pohode."CRIVIT sa stáva nezávislou značkou, ktorá prináša cvičenie pre každého - s najlepším pomerom ceny a kvality a jasným zameraním na ľudí. S ústredným posolstvom "FIND YOUR MOVE" a medzinárodnou kampaňou nasledujeme dlhodobú víziu: etablovať CRIVIT ako najsilnejšiu značku pohybu v Európe," hovorí Martin Alles, vedúci značky Lidl International.Nová orientácia značky je integrovaná do omnichannel stratégie spoločnosti Lidl: Predajne Lidl vo viac ako 30 krajinách ponúkajú vysokokvalitné športové oblečenie a vybavenie CRIVIT. Zároveň sa v Nemecku, Francúzsku, Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Holandsku a Belgicku spúšťa redizajn internetového obchodu Lidl Online Shop. Zákazníci tu nájdu nielen produkty, ale aj inšpiráciu a hodnotný obsah o značke CRIVIT a spotrebnom tovare Lidla."Sme hrdí na to, že môžeme byť súčasťou úspešného príbehu CRIVIT. Veríme v silu tejto výnimočnej značky a v jej potenciál inšpirovať ľudí k aktívnejšiemu životnému štýlu, a to za najlepšiu cenu," dodáva Ivan Udiljak, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.Značka CRIVIT, ktorú nájdete v Lidli, ponúka jedinečný sortiment športového oblečenia a vybavenia pre rôzne aktivity a športy. Či už ide o fitness, cyklistiku, kempovanie, beh, zábavu a tímové aktivity, zimné alebo vodné športy, CRIVIT ponúka všetko pre aktívny životný štýl. A to v najlepšom pomere cena a výkon. Ako partner, ktorý motivuje ľudí k pohybu, sa CRIVIT zameriava na osobnú pohodu a inšpiruje každého, aby bol aktívny svojím vlastným a jedinečným spôsobom. Cvičenie. Šport. Osobná pohoda. So značkou CRIVIT. Viac informácií o CRIVIT nájdete na https://www.lidl.sk/c/sport-a-volny-cas/s10067763 Informačný servis