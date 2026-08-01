|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 1.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Božidara
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. augusta 2026
Policajt na služobnom motocykli zomrel po zrážke s autom, vodič prešiel do protismeru – FOTO
Tagy: hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Motocyklista Nehoda smrť policajta Tragická nehoda
Dychová skúška u 62-ročného vodiča skončila s negatívnym výsledkom. Policajt na motocykli neprežil zrážku s autom. O tragickej nehode, ktorá ...
Zdieľať
1.8.2026 (SITA.sk) - Dychová skúška u 62-ročného vodiča skončila s negatívnym výsledkom.
Policajt na motocykli neprežil zrážku s autom. O tragickej nehode, ktorá sa udiala medzi obcami Liptovská Sielnica a Huty, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Daniela Kocková.
Ako priblížila, nehoda sa udiala v piatok 31. júla dopoludnia, kedy 62-ročný vodič viedol osobné motorové vozidlo v smere od obce Huta na Liptovskú Sielnicu. Z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim služobným motocyklom značky BMW, ktorý viedol príslušník Policajného zboru v čase služby.
Policajt utrpel zranenia, s ktorými ho letecky previezli do nemocnice. Po prevoze do nemocnice však svojim zraneniam podľahol. Dychová skúška u 62-ročného vodiča skončila s negatívnym výsledkom. Okolnosti, príčina a miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Policajt na služobnom motocykli zomrel po zrážke s autom, vodič prešiel do protismeru – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajt na motocykli neprežil zrážku s autom. O tragickej nehode, ktorá sa udiala medzi obcami Liptovská Sielnica a Huty, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Daniela Kocková.
Ako priblížila, nehoda sa udiala v piatok 31. júla dopoludnia, kedy 62-ročný vodič viedol osobné motorové vozidlo v smere od obce Huta na Liptovskú Sielnicu. Z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim služobným motocyklom značky BMW, ktorý viedol príslušník Policajného zboru v čase služby.
Policajt utrpel zranenia, s ktorými ho letecky previezli do nemocnice. Po prevoze do nemocnice však svojim zraneniam podľahol. Dychová skúška u 62-ročného vodiča skončila s negatívnym výsledkom. Okolnosti, príčina a miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Policajt na služobnom motocykli zomrel po zrážke s autom, vodič prešiel do protismeru – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Motocyklista Nehoda smrť policajta Tragická nehoda
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Trnava reaguje na extrémne horúčavy. Otvorila zimný štadión pre verejnosť a pripomína aj miesta s pitnou vodou – FOTO
Trnava reaguje na extrémne horúčavy. Otvorila zimný štadión pre verejnosť a pripomína aj miesta s pitnou vodou – FOTO