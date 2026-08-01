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01. augusta 2026

Policajt na služobnom motocykli zomrel po zrážke s autom, vodič prešiel do protismeru – FOTO


Tagy: hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Motocyklista Nehoda smrť policajta Tragická nehoda

Dychová skúška u 62-ročného vodiča skončila s negatívnym výsledkom. Policajt na motocykli neprežil zrážku s autom. O tragickej nehode, ktorá ...



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sni mka obrazovky 2026 08 01 o 10.08.52 676x454 1.8.2026 (SITA.sk) - Dychová skúška u 62-ročného vodiča skončila s negatívnym výsledkom.


Policajt na motocykli neprežil zrážku s autom. O tragickej nehode, ktorá sa udiala medzi obcami Liptovská Sielnica a Huty, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Daniela Kocková.

Ako priblížila, nehoda sa udiala v piatok 31. júla dopoludnia, kedy 62-ročný vodič viedol osobné motorové vozidlo v smere od obce Huta na Liptovskú Sielnicu. Z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim služobným motocyklom značky BMW, ktorý viedol príslušník Policajného zboru v čase služby.

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Policajt utrpel zranenia, s ktorými ho letecky previezli do nemocnice. Po prevoze do nemocnice však svojim zraneniam podľahol. Dychová skúška u 62-ročného vodiča skončila s negatívnym výsledkom. Okolnosti, príčina a miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - Policajt na služobnom motocykli zomrel po zrážke s autom, vodič prešiel do protismeru – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Motocyklista Nehoda smrť policajta Tragická nehoda
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