Policajt s prilbou v tvare koronavírusu straší ľudí, ktorí sa odmietajú chrániť rúškom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.3.2020 - Indický policajt Rajesh Babu bojuje proti šíreniu koronavírusu s pomocou špeciálnej prilby, ktorá pripomína vírus. Muž zákona sa pohybuje v uliciach mesta Chennai, kde zastavuje vodičov i chodcov a vyzýva ich, aby sa nezdržiavali na verejnosti, ale radšej zostali doma, prípadne sa vhodne chránili.Autorom prilby je miestny umelec B. Gowtham, ktorý nie je spokojný s tým, že ľudia nedodržiavajú vládne nariadenia."Ľudia nedodržiavajú hygienu. Vláda nám nariadila, aby sme nechodili von, no stále tu vidíme osoby, ktoré sa tu potulujú, a to bez rúšok," uviedol a dodal, že ľudia sa dostatočne nezapájajú do boja proti koronavírusu, pretože je pre nich "neviditeľný". Chcel im preto ukázať, že infikovať sa môže každý. "Ľudia sa budú báť," vyjadril sa.Takmer všetky obchody sú zatvorené a preto musel improvizovať. Na výrobu použil noviny či toaletný papier a dielo priniesol na miestnu policajnú stanicu. Tam sa nápad zapáčil menovanému policajtovi, ktorý zastavuje najmä osoby bez ochrany nosa a úst.Premiér minulý týždeň v utorok oznámil, že krajina bude na 21 dní úplne uzatvorená.