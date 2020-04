Švédske pohrebníctva panikária, pre obavy z nákazy chcú rakvy s mŕtvymi značiť špeciálnym symbolom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.3.2020 - Pohrebníctva vo Švédsku sa dohodli, že rakvy s obeťami ochorenia COVID-19 by mali byť označené špeciálnym symbolom, aby ich neotvárali. Panujú medzi nimi obavy, že takýto zosnulý môže byť stále nákazlivý. Oznámilo to združenie švédskych pohrebných ústavov, ktoré združuje zhruba 400 takýchto schválených súkromných zariadení po celej krajine.Vedúci združenia Ulf Lerneus pre denník Aftonbladet uviedol, že medzi jeho členmi panoval zmätok po tom, čo švédsky úrad verejného zdravotníctva začiatkom mesiaca oznámil, že zosnulé obete nového koronavírusu by už nemali byť vo vreciach na mŕtvoly."Nikto nemôže povedať, že tu nie je riziko nákazy," vyjadril sa Lerneus. Rakvy so symbolom troch kvapiek "by sa nemali otvárať" pri preprave z márnice, povedal.Švédsko hlási zhruba 3 700 prípadov nákazy, pričom 225 z nich sú pacienti dostávajúci intenzívnu starostlivosť. Podľa oficiálnych dát na COVID-19 zomrelo 110 ľudí.