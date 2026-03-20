Piatok 20.3.2026
Meniny má Víťazoslav
20. marca 2026
Policajt udrel mladíka do hlavy. Incident z Galanty, ktorý zachytilo video, rieši polícia aj inšpekcia – VIDEO
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave sa zaoberalo videom, ktoré zachytáva fyzický kontakt ...
20.3.2026 (SITA.sk) - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave sa zaoberalo videom, ktoré zachytáva fyzický kontakt policajta pravdepodobne s mladistvou osobou. Policajt v Galante podľa videa niekoľkokrát udrel mladíka do oblasti hlavy.
"Voči policajtovi bolo začaté disciplinárne konanie, ako aj konanie o prepustení zo služobného pomeru príslušníka Policajného zboru. Nadriadený tohto príslušníka PZ zároveň dňom zistenia skutku prijal vlastné opatrenia a policajt má odvtedy plánované služby bez priameho výkonu služby," informovala agentúru SITA hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Trnave Veronika Dachová. Krajské riaditeľstvo zároveň audiovizuálny záznam postúpilo Úradu inšpekčnej služby.
K polícii sa video dostalo podľa Dachovej ešte začiatkom marca. Krajský riaditeľ bezodkladne nariadil vykonať potrebné opatrenia a vnútornú kontrolu, ktorá je aktuálne už riadne ukončená. Riaditeľovi Okresného riaditeľstva PZ v Galante bolo v súvislosti so závermi kontroly nariadené prijať opatrenia.
