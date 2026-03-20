Piatok 20.3.2026
Meniny má Víťazoslav
20. marca 2026
Nemôžeme sa tváriť, že je všetko v poriadku, reaguje Blanár na zamietnutie odvolania rodiny v prípade smrti Jozefa Chovanca
Belgický súd zamietol odvolanie rodiny v prípade smrti Jozefa Chovanca, ktorý zomrel po zásahu na belgickom letisku. Slovensko však bude na
20.3.2026 (SITA.sk) - Belgický súd zamietol odvolanie rodiny v prípade smrti Jozefa Chovanca, ktorý zomrel po zásahu na belgickom letisku. Slovensko však bude na Európskom súde pre ľudské práva naďalej bojovať. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí.
Rezort diplomacie spolu s ministerstvom spravodlivosti berú na vedomie rozhodnutie belgického odvolacieho súdu v Monse, minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) však vníma ako poľutovaniahodné, že napriek neštandardne dlhému konaniu súd neprihliadal na argumenty a relevantné skutočnosti predložené prostredníctvom znaleckých posudkov, ktoré sa vyhotovili na žiadosť ministerstva spravodlivosti.
"Neuveriteľných osem rokov sa rodina Jozefa Chovanca nevie dovolať na belgických súdoch spravodlivosti. A napriek tomu, že SR vždy rešpektuje nezávislosť súdov a ich rozhodnutia, nemôžeme sa tváriť, že je všetko v poriadku," vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
Pripomenul, že po zásahu na belgickom letisku zomrel slovenský občan za doposiaľ plne nevysvetlených okolností a bez vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti voči konkrétnym osobám alebo organizáciám.
"Je to pre nás absolútne neprijateľné. SR bude prostredníctvom ministerstva spravodlivosti pokračovať v konaní, ktoré sme iniciovali po našom nástupe do vlády, a využijeme všetky možnosti, ktoré nám dáva Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách. Naďalej ostávame v kontakte s rodinou zosnulého, ktorej poskytujeme zo strany nášho veľvyslanectva v Bruseli všetku potrebnú súčinnosť," dodal Blanár.
Rezort diplomacie pripomenul, že Slovensko podalo v súvislosti s úmrtím Chovanca po policajnom zásahu na letisku Charleroi medzištátnu sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva proti Belgickému kráľovstvu ešte 27. februára 2025
Jozefa Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku v Charleroi, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Na palube lietadla sa údajne správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla tak odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia. Denník Sme priniesol v auguste 2020 informáciu o záberoch z letiska v belgickom Charleroi, kde policajtka nad ležiacim Chovancom hajlovala a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.
Zdroj: SITA.sk - Nemôžeme sa tváriť, že je všetko v poriadku, reaguje Blanár na zamietnutie odvolania rodiny v prípade smrti Jozefa Chovanca © SITA Všetky práva vyhradené.
Rezort diplomacie spolu s ministerstvom spravodlivosti berú na vedomie rozhodnutie belgického odvolacieho súdu v Monse, minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) však vníma ako poľutovaniahodné, že napriek neštandardne dlhému konaniu súd neprihliadal na argumenty a relevantné skutočnosti predložené prostredníctvom znaleckých posudkov, ktoré sa vyhotovili na žiadosť ministerstva spravodlivosti.
Osem rokov
"Neuveriteľných osem rokov sa rodina Jozefa Chovanca nevie dovolať na belgických súdoch spravodlivosti. A napriek tomu, že SR vždy rešpektuje nezávislosť súdov a ich rozhodnutia, nemôžeme sa tváriť, že je všetko v poriadku," vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
Pripomenul, že po zásahu na belgickom letisku zomrel slovenský občan za doposiaľ plne nevysvetlených okolností a bez vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti voči konkrétnym osobám alebo organizáciám.
Absolútne neprijateľné
"Je to pre nás absolútne neprijateľné. SR bude prostredníctvom ministerstva spravodlivosti pokračovať v konaní, ktoré sme iniciovali po našom nástupe do vlády, a využijeme všetky možnosti, ktoré nám dáva Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách. Naďalej ostávame v kontakte s rodinou zosnulého, ktorej poskytujeme zo strany nášho veľvyslanectva v Bruseli všetku potrebnú súčinnosť," dodal Blanár.
Rezort diplomacie pripomenul, že Slovensko podalo v súvislosti s úmrtím Chovanca po policajnom zásahu na letisku Charleroi medzištátnu sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva proti Belgickému kráľovstvu ešte 27. februára 2025
Jozefa Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku v Charleroi, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Na palube lietadla sa údajne správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla tak odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia. Denník Sme priniesol v auguste 2020 informáciu o záberoch z letiska v belgickom Charleroi, kde policajtka nad ležiacim Chovancom hajlovala a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.
Zdroj: SITA.sk - Nemôžeme sa tváriť, že je všetko v poriadku, reaguje Blanár na zamietnutie odvolania rodiny v prípade smrti Jozefa Chovanca © SITA Všetky práva vyhradené.
