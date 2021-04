Policajt zbil v Starej Turej agresívneho bezdomovca, prípad vyšetrí inšpekcia

Krádež alkoholu

Odpor a vyhrážky

20.4.2021 (Webnoviny.sk) - Zásah policajta voči ležiacemu bezdomovcovi v Starej Turej v okrese Nové Mesto nad Váhom bude vyšetrovať Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová . Dodala, že prezident PZ Peter Kovařík citlivo vníma zverejnené zábery a aj oprávnenosť vyjadrení verejnosti na sociálnych sieťach.Reagoval tak na video, na ktorom policajt bije ležiaceho muža. Incident nakrútil náhodný občan. Kovařík zároveň podotkol, že udalosť má širšie súvislosti a veci nikdy nie sú „len čierno-biele“. Ako dodal, odsudzuje neadekvátny prístup akéhokoľvek policajta, no tiež ako dôležité vníma potrebu „pozrieť sa na vec zo všetkých strán, vyhodnotiť okolnosti a potom vyvodiť aj zodpovednosť“.„Podľa informácií, ktoré mám, sa zásah policajta skutočne javí ako neprimeraný. Pri riešení vzniknutej situácie osoba, ktorá sa dopúšťala protiprávneho konania, opakovane odmietla poslúchnuť výzvu na opustenie priestoru, bola agresívna, vyhrážala sa policajtovi zabitím jeho rodiny,“ uviedol Kovařík. Zároveň dodal, že incidentu predchádzalo nahlásenie krádeže alkoholu bezdomovcom.Policajný prezident vo svojom stanovisku vysvetlil, že pracovníci obchodného domu sa viackrát sťažovali a žiadali o vyriešenie situácie, keďže v okolí sa zdržiavajú bezdomovci. Tí podľa pracovníkov robia neporiadok a ľudia sa tak sťažujú a vyjadrujú obavy. Z daných dôvodov policajné hliadky v týchto miestach vykonávajú častejšie kontrolu.K prípadu sa na sociálnej sieti vyjadrilo aj Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne. „Policajt 37-ročného muža upozornil na to, aby si po sebe odpratal neporiadok a niekoľkokrát ho vyzval, aby z miesta odišiel. Vzhľadom na to, že výzvy policajta muž neuposlúchol, chcel ho policajt z miesta vyviesť," uviedla krajská polícia.Muž reagoval agresívne a kládol aktívny odpor, policajt preto použil donucovacie prostriedky. Počas zákroku sa muž podľa polície vyjadril, že si policajta nájde, že vie, kde býva on aj jeho rodina. Muž bol v minulosti viackrát odsúdený a opakovane riešený políciou za spáchanie priestupkov.