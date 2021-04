Prokurátor podal obžalobu na Dušana Kováčika, je obvinený z viacerých zločinov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.4.2021 (Webnoviny.sk) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčik , a to pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločin prijímania úplatku a pokračovací zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v jednočinnom súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Informoval o tom hovorca Generálnej prokuratúry SR Dušan Kováčik je pre obvinenia z viacerých trestných činov momentálne väzobne stíhaný. Podľa orgánov činných v trestnom konaní spolupracoval so zločineckou skupinou takáčovcov a tiež so skupinou okolo Norberta Bödöra a obvinených policajných funkcionárov.