Policajta čaká disciplinárne konanie, nezakročil proti účastníkovi oblečeného za Hitlera

13.1.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecké médiá aj polícia riešia pochybenie policajta z východonemeckého Saska, ktorý nelegitimoval človeka preoblečeného za nacistického vodcu Adolfa Hitlera Na záberoch, ktoré vzbudili pozornosť aj na sociálnych sieťach, vidno účastníka motorkárskeho zrazu v Sasku vystrojeného do podoby Hitlera, ako prichádza na historickej motorke s postranným vozíkom, akú používala nemecká armáda za 2. svetovej vojny. Okolostojaci, vrátane policajta, ktorého teraz čaká disciplinárne konanie, sa na tom len smejú a muža si fotografujú."Prezliekanie sa za masového vraha je viac ako nechutné," komentoval v pondelok situáciu saský krajinský premiér za Kresťanskodemokratickú úniu Nemecka (CDU) Michael Kretschmer. Agentúra The Associated Press (AP) pripomína, že práve Sasko je považované za hlavné centrum nemeckých neonacistov. Nacionalistická strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) , ktorú ľudia tohto razenia väčšinou volia, získala v posledných krajinských voľbách v Sasku 27,5 percenta hlasov a skončila tesne druhá za CDU.