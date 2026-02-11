Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

11. februára 2026

Policajti a colníci vykonali spoločnú akciu Návrhárka, vyšetrujú daňový podvod za takmer 675-tisíc eur


Akcia policajtov a colníkov pod krycím názvom „Návrhárka“ odhalila podozrenie z daňového podvodu za takmer 675-tisíc eur. Hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave



698c6420bdce1838226906 676x505 11.2.2026 (SITA.sk) - Akcia policajtov a colníkov pod krycím názvom „Návrhárka“ odhalila podozrenie z daňového podvodu za takmer 675-tisíc eur. Hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff priblížil, že k ekonomickej trestnej činnosti dochádzalo na území Bratislavského kraja. V rámci vyšetrovania vykonali dve domové prehliadky a dve prehliadky iných priestorov a pozemkov.


Finančná správa informovala, že pri zásahoch zaistili rozsiahly dôkazný materiál, najmä účtovníctvo záujmových spoločností, falošné pokladničné doklady, dátové nosiče, mobilné telefóny, pečiatky, počítače a tlačiarne, ako aj komponenty používané na výrobu falošných pokladničných dokladov. Zaistili aj dve motorové vozidlá a finančné prostriedky na deviatich bankových účtoch obchodných spoločností.

Policajti doplnili, že v rámci vyšetrovania preukázali trestnú činnosť konkrétnej fyzickej osoby a troch právnických osôb. „Podľa doterajších zistení mala podvodná zostava tvorená jednou fyzickou osobou a tromi obchodnými spoločnosťami neoprávnene žiadať o nadmerné odpočty DPH prostredníctvom simulovanej obchodnej činnosti. Tá mala spočívať v predstieranom dodaní služieb – napríklad grafických návrhov výšiviek do tretích krajín, najmä do Gruzínska, Moldavska či Uzbekistanu, kde je dodanie služby oslobodené od DPH,“ vysvetlila finančná správa.

Vyšetrovateľ bratislavskej kriminálnej polície vzniesol obvinenie konateľke všetkých troch spoločností 66-ročnej Irine D. z Bratislavy za pokračovací zločin daňového podvodu. Vzniesol tiež obvinenie trom obchodným spoločnostiam. V prípade dokázania viny hrozí obvinenej trest odňatia na tri roky až desať rokov.


Zdroj: SITA.sk - Policajti a colníci vykonali spoločnú akciu Návrhárka, vyšetrujú daňový podvod za takmer 675-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

