Štvrtok 12.2.2026
|Denník - Správy
11. februára 2026
Ústavný súd pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku o kajúcnikoch
Novelu Trestného zákona napadol na ÚS aj generálny prokurátor Maroš Žilinka a Špecializovaný trestný súd (ŠTS).
Zdieľať
Novelu Trestného zákona napadol na ÚS aj generálny prokurátor Maroš Žilinka a Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Aj ich návrhy prijal ÚS na ďalšie konanie, pričom ich spojil na spoločné konanie.
Podľa ÚS v prípade nevyhovenia návrhu na pozastavenie účinnosti daného ustanovenia „by bezpochyby došlo k zásahom do množstva prebiehajúcich trestných konaní s potenciálom ohroziť subjektívne práva poškodených, ako aj subjektívne práva samotných spolupracujúcich obvinených“.
„Pokiaľ ide o práva poškodených, tieto by mohli byť ohrozené v prípade, že by sa na výpovede spolupracujúcich obvinených, ktoré často predstavujú jeden z hlavných dôkazných prostriedkov na objasňovanie závažnej trestnej činnosti, v určitých trestných konaniach neprihliadalo a v dôsledku vzniknutej dôkaznej núdze by došlo k právoplatnému skončeniu predmetných trestných konaní inak ako odsúdením páchateľov,“ uviedol ÚS. Poukázal ďalej na to, že ak by aj následne dospel k záveru o nesúlade predmetného ustanovenia s ústavou, možnosť znovuotvorenia týchto právoplatne skončených trestných konaní nie je jednoznačne definovateľná.
Vo vzťahu k samotným spolupracujúcim osobám ako beneficientom prichádza podľa súdu do úvahy predovšetkým ohrozenie ich ústavou garantovaného práva na obhajobu.
„Ústavný súd tak dospel k záveru, že z hľadiska ochrany hodnoty spravodlivosti trestného procesu, ktorá je previazaná s ľudskoprávnymi pozíciami poškodených, ale aj spolupracujúcich osôb, je právne bezpečnejšie účinnosť napadnutého ustanovenia čl. II bodu 1 zákona č. 416/2025 Z. z. pozastaviť s tým, že napadnutá norma predstavuje zásah do živých konaní a ide o ustanovenie, ktoré je jednak koncepčnou zmenou a zároveň ktorého dôsledky aplikácie nie je možné v súčasnosti jasne predvídať,“ skonštatoval súd.
K rozhodnutiu ÚS pripojili odlišné stanoviská sudcovia Ivan Fiačan, Rastislav Kaššák, Ľuboš Szigeti a Robert Šorl, ktoré sa týkajú výroku a odôvodnenia.
Novelu Trestného zákona so zmenami aj v Trestnom poriadku prijal parlament v skrátenom legislatívnom konaní. Koaliční poslanci argumentovali zneužívaním inštitútu kajúcnika, napríklad pri odsúdení osôb na základe výpovedí, ktoré sa ukázali ako nedôveryhodné.
Pre zmeny v Trestnom poriadku ŠTS prerušil súdny proces s obžalovaným Norbertom B. v prípade podplácania.
SaS považuje rozhodnutie ÚS k zmene o kajúcnikoch za dobrú správu
Opozičná strana SaS považuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku týkajúcu sa kajúcnikov za dobrú správy. Opätovne poukázala na negatívne dosahy úpravy. Vyplýva to z vyjadrenia poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) na stredajšej tlačovej konferencii.
„Zmena, ktorú presadila vládna koalícia na poslednej parlamentnej schôdzi, bola naozaj hanebná. Takéto nastavenie znamenalo, že Slovensko sa stane bezmocným v boji proti mafii pri rozkladaní organizovaných zločineckých skupín,“ skonštatovala.
Upozornila na negatívne dosahy zmeny v praxi. „Videli sme to aj na Špecializovanom trestnom súde, napríklad v prípade drogových gangov, kde táto úprava zamedzovala riadnemu súdnemu konaniu. O to viac vítam rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý jasne povedal, že takto sa pravidlá meniť nemôžu,“ podotkla.
Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel. Rozhodnutie sa týkalo podania skupiny opozičných poslancov, ktoré súd prijal na ďalšie konanie.
R. Raši rešpektuje rozhodnutie ÚS, čaká na zdôvodnenie
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku týkajúcej sa kajúcnikov. Je podľa vlastných slov zvedavý na zdôvodnenie. Vyplýva to z jeho stredajšieho vyjadrenia pre novinárov v parlamente.
„Rešpektujem rozhodnutie ústavného súdu. Zachytil som to iba teraz cez médiá. Počkáme aj na zdôvodnenie toho, prečo tak bolo učinené a čo ÚS SR namietal,“ povedal.
Raši je zvedavý na odôvodnenie rozhodnutia súdu. „Táto novela bola predložená koaličným partnerom. My sme za ňu hlasovali v dobrej viere, preto som povedal, že som zvedavý, aké odôvodnenie bude a čo ústavný súd bude vytýkať,“ dodal.
Aj poslanec Richard Glück (Smer-SD) skonštatoval, že mu nezostáva nič iné len rozhodnutie rešpektovať. „V každom prípade sme zdržanliví. Čakáme, kým súd rozhodne o tom, že či tento inštitút je alebo nie je v rozpore s ústavou. Do tej doby nám v zásade neostáva nič iné iba to rešpektovať,“ uviedol.
