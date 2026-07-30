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30. júla 2026

Policajti a hasiči majú v Bratislave k dispozícii ďalších 26 bytov


Tagy: Byty Hasiči Minister vnútra SR Nájomné bývanie Policajti

Ako rezort v tejto súvislosti zdôraznil, dostupné bývanie je jedným z rozhodujúcich faktorov pri získavaní a udržaní ľudí v kľúčových profesiách. Policajti a hasiči majú od štvrtka k ...



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titulka estok 676x451 30.7.2026 (SITA.sk) - Ako rezort v tejto súvislosti zdôraznil, dostupné bývanie je jedným z rozhodujúcich faktorov pri získavaní a udržaní ľudí v kľúčových profesiách.


Policajti a hasiči majú od štvrtka k dispozícii prvých 26 bytov z bratislavského projektu Ovocné sady, ktoré Ministerstvo vnútra SR zabezpečilo v rámci systému štátom podporovaného nájomného bývania. Ako rezort v tejto súvislosti zdôraznil, dostupné bývanie je jedným z rozhodujúcich faktorov pri získavaní a udržaní ľudí v kľúčových profesiách. V čase vysokých cien nehnuteľností a komerčných nájmov ponúka podľa ministerstva táto forma bývania reálnu pomoc najmä mladým ľuďom a rodinám, pre ktoré je kúpa vlastného bytu alebo vysoká hypotéka neprimeranou záťažou.

Odovzdané jedno-, dvoj- a trojizbové byty s rozlohou od 30 do 70 štvorcových metrov sú plne vybavené a pripravené na okamžité nasťahovanie. „Všade sú moderné kuchynské linky vrátane spotrebičov, práčky, jedálenské stoly so stoličkami, skrine, postele, sedačky a konferenčné stolíky,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Zároveň zdôraznil, že rezort vnútra nájomníkom navyše poskytuje finančný príspevok vo výške 5,44 eura mesačne na každý štvorcový meter podlahovej plochy bytu.

Ministerstvo vnútra už v rámci štátom podporovaného nájomného bývania zabezpečilo pre svojich zamestnancov 38 bytov v Bratislave a 35 bytov v Žiline. V projekte Ovocné sady sa pritom už pripravuje druhé kolo prideľovania bytov. „Naším cieľom je, aby ľudia, ktorí chránia životy, zdravie a majetok občanov, mali vytvorené dôstojné a stabilné podmienky na život. Štát musí byť zodpovedným zamestnávateľom a služobné bývanie je jedným z konkrétnych nástrojov, ako to dosiahnuť,“ skonštatoval Šutaj Eštok


Rezort vnútra aktuálne spravuje 365 služobných bytov, 73 služobných apartmánov a 16 ubytovacích zariadení s kapacitou 1247 lôžok. O byt či apartmán môže požiadať každý zamestnanec, ktorý nevlastní v bezpodielovom, podielovom ani výlučnom vlastníctve nehnuteľnosť určenú na bývanie v mieste pracoviska alebo v mieste vzdialenom do 50 kilometrov od pracoviska.




Zdroj: SITA.sk - Policajti a hasiči majú v Bratislave k dispozícii ďalších 26 bytov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Byty Hasiči Minister vnútra SR Nájomné bývanie Policajti
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