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30. júla 2026
Ministerstvo investícií prerozdelilo 8,6 milióna eur medzi 15 projektov v regiónoch
Čo patrí medzi najväčšie investície? Ministerstvo investícií, ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Čo patrí medzi najväčšie investície?
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo v uplynulých dňoch 15 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku z Programu Slovensko 2021 – 2027 v celkovej hodnote 8,6 milióna eur. Medzi najväčšie investície patrí obnova odborného vzdelávania v areáli kaštieľa Majláthovcov v Pribeníku za 3,3 milióna eur, modernizácia základnej školy v Stupave a nové zelené verejné priestory v Suchej nad Parnou.
"Na ministerstve nechceme merať úspech počtom podpísaných zmlúv, ale tým, čo po nás v regiónoch zostane. Skutočným výsledkom sú kvalitnejšie školy pre deti, nové miesta na oddych pre rodiny, krajšie verejné priestory či viac príležitostí pre kultúru a cestovný ruch. Presne takéto projekty podporujeme. Či už ide o modernizáciu školy v Stupave, obnovu areálu kaštieľa v Pribeníku, novú kultúrno-oddychovú zónu v Solčanoch alebo cyklotrasu spájajúcu obce v doline Popradu. Naším cieľom je, aby eurofondy zlepšovali každodenný život ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska," uviedol minister investícií Samuel Migaľ.
V Bratislavskom kraji pôjde 620-tisíc eur na výstavbu novej telocvične s gymnastickou cvičebňou a modernizáciu školskej jedálne na Základnej škole kpt. J. Nálepku v Stupave, 139-tisíc eur smeruje na revitalizáciu centra obce Malé Leváre, výsadbu zelene, vytvoreniu vodných prvkov, priepustných povrchov a oddychových zón, ktoré pomôžu lepšie zvládať dôsledky klimatických zmien a 284-tisíc eur pôjde na vybudovanie štyroch moderných odborných učební a obnovu atletickej dráhy so športoviskom na Základnej škole v Ivanke pri Dunkaji.
V Trnavskom kraji investujú 755-tisíc eur na vznik kvalitného verejného priestoru s novou zeleňou, priepustnými plochami, amfiteátrom, detským ihriskom aj mobiliárom pre obyvateľov v obci Suchá nad Parnou a 255-tisíc eur pôjde na výsadbu zelene, vytvoreniu nových oddychových zón a detských a fitness ihrísk v obci Ružindol.
V Trenčianskom kraji investujú 476-tisíc eur na obnovu kultúrneho domu v Novákoch, jeho bezbariérovosť a výstavbu nového vonkajšieho pódia pri základnej umeleckej škole. V Nitrianskom kraji smeruje 282-tisíc eur na rekonštrukciu objektu, ktorý sa zmení na moderné komunitné centrum v Jelšovciach a 379-tisíc eur na vybudovanie nového amfiteátra, oddychového parku, tržnice a verejného priestoru v obci Solčany.
V Košickom kraji pôjde 3,3 milióna eur na rekonštrukciu areálu kaštieľa Majláthovcov a modernizáciu odborných pracovísk strednej školy v obci Pribeník, 329-tisíc eur na obnovu historických vinných pivníc, amfiteátra a oddychových zón v obci Malý Horeš, 335-tisíc eur smeruje na výstavbu novej rozhľadne a zázemia pre cyklistov v meste Medzev, 186-tisíc eur na komplexnú modernizáciu kultúrneho domu vrátane bezbariérových úprav a vytvorenia moderného komunitného priestoru v obci Belža a 397-tisíc eur pôjde na vybudovaniu oddychovej zóny, parkoviska, sociálneho zázemia a ďalších prvkov v obci Beňatina.
V Prešovskom kraji smeruje 332-tisíc eur na výstavbu úseku cyklotrasy, ktorá prepojí obce Lacková a Kamienka a stane sa súčasťou kostrovej siete cyklotrás Prešovského kraja.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií prerozdelilo 8,6 milióna eur medzi 15 projektov v regiónoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo v uplynulých dňoch 15 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku z Programu Slovensko 2021 – 2027 v celkovej hodnote 8,6 milióna eur. Medzi najväčšie investície patrí obnova odborného vzdelávania v areáli kaštieľa Majláthovcov v Pribeníku za 3,3 milióna eur, modernizácia základnej školy v Stupave a nové zelené verejné priestory v Suchej nad Parnou.
"Na ministerstve nechceme merať úspech počtom podpísaných zmlúv, ale tým, čo po nás v regiónoch zostane. Skutočným výsledkom sú kvalitnejšie školy pre deti, nové miesta na oddych pre rodiny, krajšie verejné priestory či viac príležitostí pre kultúru a cestovný ruch. Presne takéto projekty podporujeme. Či už ide o modernizáciu školy v Stupave, obnovu areálu kaštieľa v Pribeníku, novú kultúrno-oddychovú zónu v Solčanoch alebo cyklotrasu spájajúcu obce v doline Popradu. Naším cieľom je, aby eurofondy zlepšovali každodenný život ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska," uviedol minister investícií Samuel Migaľ.
Investície v Bratislavskom a Trnavskom kraji
V Bratislavskom kraji pôjde 620-tisíc eur na výstavbu novej telocvične s gymnastickou cvičebňou a modernizáciu školskej jedálne na Základnej škole kpt. J. Nálepku v Stupave, 139-tisíc eur smeruje na revitalizáciu centra obce Malé Leváre, výsadbu zelene, vytvoreniu vodných prvkov, priepustných povrchov a oddychových zón, ktoré pomôžu lepšie zvládať dôsledky klimatických zmien a 284-tisíc eur pôjde na vybudovanie štyroch moderných odborných učební a obnovu atletickej dráhy so športoviskom na Základnej škole v Ivanke pri Dunkaji.
V Trnavskom kraji investujú 755-tisíc eur na vznik kvalitného verejného priestoru s novou zeleňou, priepustnými plochami, amfiteátrom, detským ihriskom aj mobiliárom pre obyvateľov v obci Suchá nad Parnou a 255-tisíc eur pôjde na výsadbu zelene, vytvoreniu nových oddychových zón a detských a fitness ihrísk v obci Ružindol.
Peniaze na obnovu objektov aj výstavbu cyklotrás
V Trenčianskom kraji investujú 476-tisíc eur na obnovu kultúrneho domu v Novákoch, jeho bezbariérovosť a výstavbu nového vonkajšieho pódia pri základnej umeleckej škole. V Nitrianskom kraji smeruje 282-tisíc eur na rekonštrukciu objektu, ktorý sa zmení na moderné komunitné centrum v Jelšovciach a 379-tisíc eur na vybudovanie nového amfiteátra, oddychového parku, tržnice a verejného priestoru v obci Solčany.
V Košickom kraji pôjde 3,3 milióna eur na rekonštrukciu areálu kaštieľa Majláthovcov a modernizáciu odborných pracovísk strednej školy v obci Pribeník, 329-tisíc eur na obnovu historických vinných pivníc, amfiteátra a oddychových zón v obci Malý Horeš, 335-tisíc eur smeruje na výstavbu novej rozhľadne a zázemia pre cyklistov v meste Medzev, 186-tisíc eur na komplexnú modernizáciu kultúrneho domu vrátane bezbariérových úprav a vytvorenia moderného komunitného priestoru v obci Belža a 397-tisíc eur pôjde na vybudovaniu oddychovej zóny, parkoviska, sociálneho zázemia a ďalších prvkov v obci Beňatina.
V Prešovskom kraji smeruje 332-tisíc eur na výstavbu úseku cyklotrasy, ktorá prepojí obce Lacková a Kamienka a stane sa súčasťou kostrovej siete cyklotrás Prešovského kraja.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií prerozdelilo 8,6 milióna eur medzi 15 projektov v regiónoch © SITA Všetky práva vyhradené.
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