Štvrtok 1.1.2026
Úvodná strana
01. januára 2026
Policajti boli počas silvestrovskej noci vo zvýšenej pohotovosti, riešili konflikty v súkromí aj na verejných priestranstvách
Silvestrovskú noc a prvé hodiny Nového roka bola polícia vo zvýšenej pohotovosti. Na operačných strediskách, ale najmä v uliciach miest boli stovky policajtov poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície, ktorí ...
Zdieľať
1.1.2026 (SITA.sk) - Silvestrovskú noc a prvé hodiny Nového roka bola polícia vo zvýšenej pohotovosti. Na operačných strediskách, ale najmä v uliciach miest boli stovky policajtov poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície, ktorí zabezpečovali verejný poriadok, riešili prípadné konflikty a dohliadali na dopravnú situáciu.
Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, počas 24 hodinovej služby na Silvestra (od 00:00 do 24.00) evidovali 1 593 volaní na tiesňovú linku 158, pričom policajti v uliciach miest a obcí riešili celkovo 2 985 udalostí.
„Najviac volaní na linku 158 sme zaznamenali v Bratislavskom kraji, a to 346, a najmenej v Trenčianskom a Trnavskom kraji s rovnakým počtom 132. S najvyšším počtom riešených udalostí v počte 523 je Košický kraj, naopak, najmenej udalostí riešili policajti v Trnavskom kraji v počte 207,“ doplnila policajná hovorkyňa.
V Nitrianskom kraji sa policajti zameriavali najmä na prevenciu a riešenie nebezpečných situácií súvisiacich so zábavnou pyrotechnikou. Okrem iného riešili incident s maloletým, ktorému pri neopatrnej manipulácii s pyrotechnikou explodoval predmet v ruke a spôsobil zranenie, uviedla Vilhanová.
V Bratislavskom kraji policajti počas noci dohliadali na bezpečnosť cestnej premávky aj verejných priestranstiev. Okrem iného riešili vážnu dopravnú nehodu, pri ktorej vodič pod vplyvom alkoholu narazil do stromu. Vo vozidle sa v čase nehody nachádzalo až osem osôb.
V Prešovskom kraji podľa Vilhanovej policajti riešili viacero oznámení súvisiacich s narušením verejného poriadku a konfliktmi medzi osobami. Okrem iného zasahovali pri incidente, pri ktorom občan Poľska úderom fľaše spôsobil inej osobe vážne poranenie hlavy, čo si vyžiadalo okamžitý zákrok a procesné úkony.
V Banskobystrickom kraji sa policajti venovali najmä preverovaniu oznámení o konfliktoch v súkromí aj na verejných priestranstvách. Okrem iného riešili partnerský konflikt, ktorý vyústil do pichnutia nožom, pričom žena bola následne umiestnená do cely policajného zaistenia.
V Košickom kraji policajti zasahovali pri rôznych bezpečnostných a poriadkových udalostiach. Okrem iného boli vyslaní k požiaru strechy unimobunky, kde bolo potrebné rýchlo zabezpečiť miesto udalosti, koordinovať postu
p so záchrannými zložkami a zabrániť vzniku ďalších škôd.
V Trnavskom kraji sa policajti počas noci zaoberali viacerými prípadmi fyzických konfliktov a rušenia nočného pokoja. Okrem iného zasahovali pri bitke troch cudzincov, pri ktorej dvaja muži fyzicky napadli tretiu osobu.
V Trenčianskom kraji sa policajti venovali kontrole osôb a preverovaniu rôznych oznámení. Okrem iného sa im podarilo úspešne vypátrať osobu, na ktorú bol vydaný príkaz na zatknutie, čím prispeli k napĺňaniu rozhodnutí súdnych orgánov.
V Žilinskom kraji policajti počas silvestrovskej noci opakovane pomáhali občanom v núdzi. Okrem iného poskytli neodkladnú pomoc osobe, ktorá utrpela epileptický záchvat, a zabezpečili jej ďalšiu zdravotnú starostlivosť.
Ako ďalej informovala policajná hovorkyňa, prelom starého a nového roka pre políciu znamenal zvýšený výkon a intenzívne dohliadanie na bezpečnosť z dôvodu poskytnutia promptnej pomoci v mimoriadnej situácii. Policajti boli počas celej noci v teréne, riešili stovky oznámení, zasahovali pri konfliktoch, dopravných nehodách či nebezpečných situáciách a nepretržite dohliadali na bezpečnosť občanov.
Zdroj: SITA.sk - Policajti boli počas silvestrovskej noci vo zvýšenej pohotovosti, riešili konflikty v súkromí aj na verejných priestranstvách © SITA Všetky práva vyhradené.
