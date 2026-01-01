Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 1.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nový rok
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. januára 2026

Trnavčania budú mať v roku 2026 k dispozícii prvé elektrobusy, novú polikliniku aj divadlo pre deti


Tagy: Národná kultúrna pamiatka Obnova budov Pracháreň rekonštrukcia budovy

Trnavčania sa v roku 2026 budú voziť novými elektrobusmi, po rokoch sa dostanú do obnovenej historickej budovy Prachárne a budú môcť navštíviť nové detské divadlo. Vďaka súkromnej investícii sa o nich ...



Zdieľať
1.1.2026 (SITA.sk) - Trnavčania sa v roku 2026 budú voziť novými elektrobusmi, po rokoch sa dostanú do obnovenej historickej budovy Prachárne a budú môcť navštíviť nové detské divadlo. Vďaka súkromnej investícii sa o nich postarajú lekári v novej poliklinike a mesto zavŕši obnovu areálov základných škôl. Trnavská univerzita dokončí v centre novostavbu auly Právnickej fakulty, ktorá bude svojim vzhľadom pripomínať kino Sloboda, ktoré tam pôvodne stálo.

Náročná rekonštrukcia


Po náročnej rekonštrukcii za takmer 5 miliónov eur sa vráti život do národnej kultúrnej pamiatky Pracháreň v absolútnom centre, ktorá dlhé roky chátrala. Po stavebnej stránke je rekonštrukcia dokončená, počas roka tam začne fungovať divadlo pre deti a na prízemí cukráreň.

V priebehu roka bude dokončená rekonštrukcia Emmerovej vily, ďalšej pamiatky v centre mesta, za viac ako 3,3 milióna eur. Počas celého roka bude prebiehať obnova verejných priestorov celého sídliska Linčianska za viac ako 12 miliónov eur. Naplánovaná je aj obnova ďalšieho sídliskového priestoru na Tehelnej ulici za 2,6 milióna eur.

Prebehne rekonštrukcia areálu ZŠ s MŠ A. Kubinu, po tejto dvojmiliónovej investícii bude mať Trnava obnovené areály všetkých deviatich základných škôl.

Prestavba priestorov


Dokončená bude prestavba priestorov pre mestskú políciu, nové priestory umožnia naplno využívať nový kamerový systém za 4 milióny eur.

Spoločnosť Arriva Trnava nasadí na linky mestskej dopravy 17 elektrobusov, čo je polovica všetkých autobusov mestskej dopravy v meste. Súkromný investor avizuje na jar otvorenie novej polikliniky v Trnave na Trstínskej ceste, kde ráta s desiatkami ambulancií.

Mesto Trnava má rozpracované aj viaceré ďalšie investície.


Zdroj: SITA.sk - Trnavčania budú mať v roku 2026 k dispozícii prvé elektrobusy, novú polikliniku aj divadlo pre deti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Národná kultúrna pamiatka Obnova budov Pracháreň rekonštrukcia budovy
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Fenomén rozdelenej spoločnosti nie je len problém Slovenska, tvrdí Raši – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 