Policajti budú od nového roka cestovať vlakmi zadarmo, má to však jednu podmienku – VIDEO

13.12.2024 (SITA.sk) - Policajti budú od začiatku roka cestovať vlakom zadarmo. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) na piatkovej tlačovej besede. Ako priblížil, so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. (ZSSK) sa im podarilo dohodnúť, že príslušníci Policajného zboru (PZ) budú od 1. januára 2025 cestovať vlakmi zadarmo.Ide o jeden z benefitov, ktorý by mal prispieť k stabilizácii PZ. Cestovanie vlakmi zadarmo má však podmienku. V prípade, ak by sa vo vlaku udial bezpečnostný incident, tak príslušníci PZ budú povinní zakročiť a postarať sa o to, aby sa cestujúci vo vlakoch cítili bezpečne.„Myslím si, že toto je jedna z ciest, ako vieme poskytnúť vyššiu kvalitu a bezpečnosť pre cestujúcich a rovnako im vieme aj takouto formou pomôcť policajtom," doplnil Šutaj Eštok.Ako ďalej minister spresnil, možnosť cestovať vlakom zadarmo bude mať každý policajt, ktorý si zakúpi jednorazovú ročnú identifikačnú kartu v hodnote 20 eur. Následne bude môcť celý rok cestovať vlakom zadarmo druhou triedou.„Na úvod roka sme pripravení vydať 3 400 takýchto kariet, ktoré budú oprávňovať príslušníkov PZ cestovať vlakmi zadarmo. Celkový náklad na takúto kartu je 48 eur. Čiže 28 eur bude hradiť ministerstvo vnútra a 20 eur bude hradiť konkrétny policajt," vysvetlil minister.Generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa doplnil, že ide tak o ďalšiu etapu v spolupráci. Okrem železničnej polície sa tak spolupráca rozšíri na výrazne väčší okruh policajtov. Helexa takúto spoluprácu oceňuje, pretože bezpečnosť je podľa jeho slov jeden z kľúčových atribútov, ktorý cestujúci vyžadujú.„Naši kolegovia zo ZSSK sa tak vo vlaku budú môcť s dôverou spoľahnúť na to, že policajti zasiahnu v prípade, že sa bude schyľovať k nejakému incidentu," uzavrel riaditeľ ZZSK.