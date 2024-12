Dvojicu čurillovcov budú stíhať na slobode, rozhodnutie bratislavského súdu je právoplatné

Obvinení nezákonné konanie odmietajú

Stíhanie pre krivú výpoveď

13.12.2024 (SITA.sk) - Krajský súd v Bratislave v piatok nevyhovel sťažnosti prokurátora voči nevzatiu do väzby dvojice obvinených policajtov Branislava Dunčka a Róberta Magulu z tímu Jána Čurillu . Policajti tak budú stíhaní na slobode. Piatkové rozhodnutie sťažnostného súdu je právoplatné.Sudca pre prípravné konanie Mestského súdu Bratislava I ešte v piatok 6. decembra rozhodol tak, že dvojicu do väzby nevzal a prepustil obvinených zo zadržania. Prokuratúra žiadala pre obvinených z marenia spravodlivosti väzbu, a to pre obavu z možného ovplyvňovania svedkov.V tejto súvislosti argumentovala napríklad komunikáciou obvinených s ďalšími čurillovcami, ktorí majú vo veci postavenie svedkov v chatovacích platformách. Dunčko a Magula však odmietajú, že by sa dopustili nezákonného konania.Podľa predsedu senátu Krajského súdu v Bratoslave Petra Šamka senát nevidel možnú obavu z ovplyvňovania svedkov zo strany obvinených.„To z tej komunikácie nevyplýva," skonštatoval. Tiež povedal, že celá obvinenie voči Dunčkovi a Magulovi bolo postavené na svedectve „z druhej ruky", preto je stíhanie predčasné a malo byť ďalej preverované.„Z tohto dôvodu nebol ten skutkový stav taký, aby sme vôbec mohli hovoriť o väzbe," doplnil Šamko.Dvojicu policajtov z tímu bývalej Národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurillu obvinila policajná inšpekcia z marenia spravodlivosti. Dôvodom má byť, že v roku 2021 napomáhali svedkom v medializovaných trestných kauzách, ktoré vyšetrovala NAKA, vyhnúť sa zadržaniu zo strany inšpekcie.Spolu s dvojicou policajtov obvinili aj jedného zo svedkov, konkrétne Mateja Zemana . Obvinenie bolo založené na výpovedi ďalšieho svedka, Petra Petrova prezývaného Tiger.Keďže jeho, ako aj Zemana a Csabu Dömötora chcel tím policajnej inšpekcie oblúk stíhať pre krivú výpoveď, podľa Petrova dostali varovania pred svojim zadržaním od obvinených policajtov prostredníctvom Zemana. Ten následne ušiel do Chorvátska a Petrov do Maďarska.Dömötora nakoniec policajti zadržali. Obhajoba Dunčka a Magulu však argumentuje, že v tom čase nemali Petrov, Zeman ani Dömötor oficiálne postavenie svedkov ani obvinených v žiadnom konaní policajnej inšpekcie.