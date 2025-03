Policajti budú vykonávať kontroly na vybraných hraničných priechodoch s Maďarskom

Vysoko nákazlivá choroba

Zákaz premiestňovania zvierat

Cestovanie v postihnutých oblastiach

8.3.2025 (SITA.sk) - Policajti v troch krajoch budú spolu s príslušníkmi Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (PZ) až do utorka 11. marca vykonávať kontroly na vybraných hraničných priechodoch s Maďarskom. Týka sa to Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Dôvodom je ochorenie zvierat.„Kontroly sa budú vykonávať aj v súčinnosti so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky. Súvisia s kontrolami počas prepravy živých zvierat, produktov živočíšneho a rastlinného pôvodu z dôvodu sledovania a overovania dodržiavania potravinového práva, predpisov o zdraví zvierat a o dobrých životných podmienkach zvierat na úrovni ich prepravy," informovala Zuzana Hrabovská z oddelenia komunikácie odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ.Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v piatok 7. marca informovala o potvrdení výskytu ohniska slintačky a krívačky v chove hovädzieho dobytka pri obci Kisbajcs v Maďarsku vzdialenej približne 2,5 kilometra od slovenskej hranice.Ako uviedla ŠVPS SR a príslušné Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) v Dunajskej Strede a Komárne, v súvislosti so vzniknutou situáciou aktivovali pohotovostné plány na zabránenie zavlečenia a šírenia tejto nebezpečnej choroby na Slovensku. Slintačka a krívačka je vysoko nákazlivá vírusová choroba s významnými ekonomickými dopadmi, postihujúca hospodárske zvieratá, objasnila veterinárna správa. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR informovalo, že maďarské orgány prijali opatrenia vrátane vytýčenia ochranného pásma, zákazu premiestňovania zvierat a uzatvorenia turistických atrakcií. Na Slovensku boli zavedené zákazy premiestňovania zvierat a organizácie hromadných podujatí v postihnutých oblastiach.„Podľa informácie maďarských veterinárnych autorít, zvieratá z daného chovu boli premiestnené do kontaktnej farmy toho istého majiteľa (výkrmové býky) a zásielky zvierat do Rakúska a Slovinska (cez zberné stredisko). Slovensko medzi prijímateľmi zvierat nefiguruje,“ informoval agrorezort.RVPS taktiež doručili veterinárne opatrenia chovateľom. Občanom odporúča vyhnúť sa cestovaniu do postihnutých oblastí, podomovému nákupu čerstvého mäsa a mliečnych výrobkov ako aj účasti na hromadných podujatiach ako sú trhy a výstavy. Nákup potravín v obchodnej sieti nepredstavuje riziko.„Opatrenia v súvislosti s výskytom nebezpečnej choroby sa týkajú nasledujúcich obcí v okresoch Komárno a Dunajská Streda - Číčov, Kližská Nemá, Trávnik, Medveďov, Kľúčovec, Čiližská Radvaň, Baloň a Sap,“ uviedla ŠVPS SR s tým, aby obyvatelia a chovatelia priebežne sledovali aktuálne informácie o vývoji nákazovej situácie a dodržiavajte nariadené opatrenia. Porušenie opatrení môže viesť k sankciám až do výšky 160-tisíc eur alebo trestu odňatia slobody na tri roky.