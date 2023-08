Policajti dostali ďalších 24 hybridných áut, súčasťou je aj montáž nabíjacích staníc (foto)

11.8.2023 (SITA.sk) - Policajný zbor SR má od piatku k dispozícii ďalších 24 kusov nových plug-in hybridných vozidiel z kategórie SUV. Ako Ministerstvo vnútra SR informovalo v tlačovej správe, šesť krajských policajných riaditeľstiev v Trnave, Nitre, Žiline, Košiciach, Trenčíne a Banskej Bystrici získalo po štyri autá. Cena jedného auta predstavuje v tomto prípade 67 546 eur aj s DPH. Nákup bol financovaný zo zdrojov„Vozidlá sú kategórie SUV Toyota RAV4 Plug - In Hybrid, 2,5 Plug in hybrid," uviedol rezort vnútra s tým, že celkovo obstaral 400 kusov takýchto vozidiel. Z tohto počtu si policajti prebrali už 289 kusov. Súčasťou obstarávania je zároveň montáž nabíjacích staníc.„Pre potreby nabíjania plug-in hybridných vozidiel, elektrických vozidiel máme aktuálne vybudovaných 202 nabíjacích bodov. Do konca novembra plánujeme vybudovať 430 nabíjacích bodov v rámci celej SR," dodalo ministerstvo.