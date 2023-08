Polícia je zneužívaná na politické účely a napĺňajú sa tak Matovičove slová, prekvapuje Hlas

11.8.2023 (SITA.sk) - Polícia je zneužívaná na politické účely. Zatýkanie opozície dva mesiace pred voľbami je dôkazom, prečo musel exminister vnútra Ivan Šimko odísť z funkcie.V tlačovej správe to uviedla strana Hlas-SD v reakcii na zadržanie bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara . Podľa Hlasu je to zásadný mocenský vstup do predvolebnej kampane, ktorý vrhá zlé svetlo na úradnícku vládu „Napĺňajú sa tak slová Igora Matoviča , ktorý takéto zásahy voči opozícii dlhodobo avizoval," uviedla strana a vyzvala prezidentku Zuzanu Čaputovú a premiéra Ľudovíta Ódora , aby sa vrátili k civilnej kontrole ministerstva vnútra „Sú porušené základné princípy kontroly moci a polícia je zneužívaná na politické účely," uzavrel Hlas s tým, že ani takéto narušenie férovosti demokratickej súťaže nezastavia zmenu, ktorá príde po voľbách.