Policajti dostali prvé autá s novým dizajnom, podľa Hamrana je ich obmena na mieste (foto)

13.4.2023 (SITA.sk) - Policajti majú k dispozícii prvé nové autá aj s novým šedo-modro-žltým dizajnom. Ako vo štvrtok pre médiá povedal poverený minister vnútra Roman Mikulec , ide o prvých 37 vozidiel z plánovaných 150.Hodnota vozidiel predstavuje 3,4 milióna eur aj s DPH. „Drvivá väčšina vozidiel pôjde do výkonu v nových polepoch," povedal minister s tým, že autá budú nasadené v rámci celého územia SR. „Je to vec, ktorú policajti naozaj reálne potrebujú," doplnil Mikulec na margo vozidiel.Podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana má momentálne viac ako polovica policajných áut najazdených 250-tisíc a viac kilometrov, preto je ich obmena na mieste. „Dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni pracujeme práve v služobných vozidlách," zdôraznil Hamran.Dúfa, že nové polepy sa postupne dostanú do vedomia občanov. „Tento systém korešponduje aj s krokmi iných vyspelých polícii v krajinách Európskej únie ," dodal policajný prezident.