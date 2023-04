Kriminalisti zadržali takmer päť a pol tony nelegálneho tabaku, škodu pre štát vyčíslili na necelých 650-tisíc eur

Nelegálna výroba cigariet

13.4.2023 (SITA.sk) - Kriminálny úrad Finančnej správy (KÚFS) zadržal temer päť a pol tony nelegálneho tabaku. Škoda pre štát je predbežne vyčíslená na necelých 650-tisíc eur. V rámci akcie Drotár v Žilinskom kraji zadržali na mieste aj dve osoby. Jednému z páchateľov už bolo vznesené i obvinenie zo spáchania zločinu krátenia dane a poistného.V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Jedna z osôb by mala byť zapojená do organizovaného zločinu spojeného s nelegálnou výrobou cigariet na území Európskej únie. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR „Kriminalisti finančnej správy počas akcie Drotár odhalili ďalší prípad nezákonného skladovania a distribúcie tabakovej suroviny do iných členských štátov. Vykonali prehliadku nebytových a skladových priestorov. Tie si prenajímala obchodná spoločnosť, ktorá deklarovala, že sa v nich nachádza hnojivo. Namiesto neho však príslušníci KÚFS našli v 36 krabiciach viac ako 5,4 tony tabakovej suroviny," uvádza finančná správa.Obchodná spoločnosť ale neplnila registračnú povinnosť k dani z tabakových výrobkov a hoci vykonávala obchodnú činnosť, podávala nulové daňové priznanie na DPH.„Nelegálnou činnosťou podľa predbežných odhadov páchatelia okradli štát na spotrebnej dani z tabakových výrobkov o 547-tisíc eur a na DPH o ďalších 100-tisíc eur," informuje finančná správa.