Policajti naďalej vyšetrujú prípady schvaľovania atentátu na premiéra Fica

Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) postrelil 15. mája v Handlovej atentátnik Juraj C. Zaútočil pred domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. Juraja C. obvinila Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, čoho sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok.





19.9.2024 (SITA.sk) - Polícia pokračuje vo vyšetrovaní trestných činov súvisiacich s útokom na premiéra Roberta Fica . Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru „Keďže prípravné konanie je neverejné, nie je možné aktuálne poskytnúť ďalšie podrobnosti,“ zdôraznila hovorkyňa.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ešte v máji povedal, že Protiteroristická centrála bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) sa zaoberá 153 informáciami alebo podnetmi súvisiacimi so schvaľovaním pokusu o úkladnú vraždu predsedu vlády alebo so súvisiacimi nenávistnými prejavmi a vyhrážaním sa vo virtuálnom priestore.„Prosili sme občanov, aby sme sa zomkli, prestali s nenávisťou a spojili sa. Keďže určité indivíduá stále nerozumejú situácii, tak - ako sme deklarovali - budeme mať nulovú toleranciu pre nenávisť, vyhrážanie a schvaľovanie trestného činu,“ vyhlásil vtedy minister.