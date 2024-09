1. Stabilný a atraktívny zamestnávateľ

2. Moderné vlaky

Konkrétne medzi plánované investície napríklad patria:



prenájom 15 viacsystémových rušňov typu Vectron v hodnote cca 130 miliónov eur,



inštalácia systému ETCS do elektrických jednotiek typu Panter v hodnote cca 15 miliónov eur,



vybudovanie strediska technicko-hygienickej údržby v Košiciach v hodnote cca 180 miliónov eur,



vybudovanie strediska technicko-hygienickej údržby v Žiline v hodnote cca 65 miliónov eur,



nákup náhradných dielov a dielcov na pokrytie opravárenského dlhu.



3. Moderné služby

Ďalšie inovácie zahŕňajú:



inovácia WiFi technológie vo vlakoch na najnovšie štandardy 5G sietí a WiFi 6 pre zrýchlenie a skvalitnenie poskytovaných dátových služieb a s ohľadom na kyberbezpečnosť,



inovácia informačných systémov vo vlakoch za účelom obohatenia informovanosti a zábavy cestujúcich vo vlaku rôznymi službami a aplikáciami infotainmentu a entertainmentu,



poskytovanie mobilných dátových služieb pre Wi-Fi zariadenia vo vlakoch,



dodanie a montáž Wi-Fi zariadení do vybraných vozňov,



príprava nového webu a aplikácie pre pohodlnejší a intuitívnejší prístup k službám ZSSK,



projekt čistenia diaľkových vlakov za jazdy, rozšírenie o ďalšie vlaky aj v regionálnej doprave,



projekt automatov na občerstvenie vo vybraných ucelených elektrických jednotiek Panter regionálnej dopravy.



4. Finančná sila a stabilita

Cesta k modernizácii Železničnej spoločnosti Slovensko

19.9.2024 (SITA.sk) -Vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) predstavilo v stredu 18. septembra nové smerovanie a ciele spoločnosti, zamerané na štyri hlavné piliere:. Predstavenstvo ZSSK, v zložení generálneho riaditeľa Petra Helexu, podpredsedu predstavenstva Martina Bahurinského a člena predstavenstva Karola Henzélyho podrobnejšie vysvetľujú, čo tieto piliere zahŕňajú, a prečo sú kľúčové pre budúcnosť spoločnosti a jej zamestnancov a celkový rozvoj a zlepšenie osobnej železničnej dopravy na Slovensku.Cesta k modernizácii Železničnej spoločnosti Slovensko je ambicióznym plánom, ktorý má za cieľ zmodernizovať železničnú dopravu na Slovensku a zabezpečiť jej dlhodobú udržateľnosť a konkurencieschopnosť. "Veríme, že tieto kroky prispejú k zlepšeniu kvality služieb pre našich cestujúcich a zároveň vytvoria stabilné a atraktívne pracovné prostredie pre našich zamestnancov," uviedol Peter Helexa.Železničná spoločnosť si kladie za cieľ vytvoriť stabilné a atraktívne pracovné prostredie pre svojich zamestnancov. "Chceme, aby sme mali spokojných a angažovaných ľudí," hovorí Peter Helexa. To zahŕňa zlepšenie mzdových podmienok vrátane zavedenia stabilizačného príspevku, čo sa nám podarilo od 1. júla tohto roka, modernizáciu pracovného prostredia a poskytovanie kvalitných pracovných pomôcok. Spoločnosť sa tiež zameriava na systematické vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, čo zahŕňa povinné a voliteľné školenia, individuálny koučing a plánovanie nástupníctva. "Naším cieľom je udržať si kvalitných zamestnancov a podporiť ich osobný a profesionálny rozvoj," dodáva Helexa.V tomto duchu zohráva dôležitú úlohu aj kampaň, ktorá pomáha prilákať nových zamestnancov a zdôrazňuje význam železnice pre Slovensko. Ambíciou spoločnosti je stať sa moderným a stabilným zamestnávateľom, ktorý poháňa Slovensko vpred.Druhým pilierom nového smerovania a cieľov je modernizácia vlakového parku. ZSSK plánuje nákup nových a modernizovaných vlakov do regionálnej aj diaľkovej dopravy, čo prinesie zvýšenie komfortu a bezpečnosti pre cestujúcich. "Budeme dôsledne vyraďovať zastarané vozidlá a unifikovať vozidlový park, čo nám umožní efektívnejšie riadiť údržbu a opravy," vysvetľuje Karol Henzély.Ďalšími opatreniami sú výstavba údržbových stredísk v Žiline a Košiciach a elektrifikácia depa v Humennom, čo prispieva k zvýšeniu efektivity a ekologickosti prevádzky."Cestujúci očakávajú moderné a kvalitné služby," hovorí Martin Bahurinský. Preto národný dopravca investuje do rozvoja mobilnej aplikácie, ktorá umožní jednoduchší nákup lístkov a poskytne aktuálne informácie o cestovaní. Zvýšenie čistoty vo vlakoch a zavedenie real-time komunikácie o výlukách a aktuálnych dopravných udalostiach sú ďalšími krokmi k zvýšeniu spokojnosti cestujúcich. "Plánujeme aj rozšírenie gastroslužieb vo vrátane pilotného projektu automatov vo vlakoch, aby cestujúci mohli počas cesty pohodlne občerstviť," dodáva.Štvrtým pilierom je zabezpečenie dlhodobej finančnej stability a udržateľnosti. Železničná spoločnosť sa zameriava na maximálne využitie finančných zdrojov z Európskej únie a dôkladnú prípravu na liberalizáciu trhu. "Musíme byť pripravení na konkurenciu a efektívne riadiť naše náklady," zdôrazňuje Peter Helexa. To zahŕňa implementáciu nákladového modelu a digitalizáciu procesov, čo zvýši transparentnosť a efektivitu vnútorných operácií.Spoločnosť taktiež plánuje využívať operatívny leasing vozidiel a optimalizovať vlastníctvo a využívanie nehnuteľností, čím zníži zbytočné náklady a zlepší hospodárske výsledky. "Zároveň sa sústredíme na zvyšovanie výnosov prostredníctvom efektívnej ponuky a úpravy cestovného, čo nám umožní dosiahnuť finančnú stabilitu aj v dlhodobom horizonte," dodáva Helexa.Merateľným plánom stanoveným do roku 2027 je zvýšiť počet prepravených cestujúcich na 85 miliónov ročne, zlepšiť kvalitu služieb, modernizovať vozový park a dosiahnuť finančnú stabilitu. Súčasné vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko kladie dôraz na ekologickú udržateľnosť a znižovanie emisií. Cesta k modernizácii však nikdy nekončí, pretože vždy prichádzajú nové výzvy – inovatívne technológie, inšpiratívne riešenia a zlepšenia, ktoré zjednodušujú a spríjemňujú život cestujúcim. To všetko je súčasťou vízie národného dopravcu, ktorý sa neustále usiluje o kvalitnejšiu a ekologickejšiu osobnú železničnú dopravu pre budúcnosť.Informačný servis