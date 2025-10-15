|
Streda 15.10.2025
|Denník - Správy
15. októbra 2025
Policajti odmietajú vyjadrenia progresívcov, žiadna paralelná spravodajská štruktúra nejestvuje
Žiadna paralelná spravodajská štruktúra nejestvuje. Polícia tak reagovala na vyjadrenie poslancov Progresívneho Slovenska v súvislosti s aktivitami proruskej ...
15.10.2025 (SITA.sk) - Žiadna paralelná spravodajská štruktúra nejestvuje. Polícia tak reagovala na vyjadrenie poslancov Progresívneho Slovenska v súvislosti s aktivitami proruskej skupiny Brat za Brata. Policajný zbor dôrazne odmietol, že by podporoval paralelné spravodajské štruktúry.
„Polícia neprevádzkuje ani nespolupracuje so žiadnou skupinou, ktorá by mimo zákonných rámcov zhromažďovala informácie o občanoch," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Polícia informovala, že ak vzniknú dôvodné podozrenia z protiprávnej činnosti či už skupiny, alebo jednotlivca, preverujú ich príslušné policajné útvary.
„Policajný zbor koná nezávisle a výlučne v medziach zákona. Ochrana bezpečnosti občanov je našou prioritou, preto polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na území SR a v prípade potreby na ňu primerane reaguje v rámci svojich zákonných kompetencií. Vzhľadom na charakter preverovaných informácií nie je možné sa bližšie vyjadriť k jednotlivým úkonom,“ uzavrela polícia.
Progresívci upozornili na podozrivé aktivity proruskej platformy Brat za Brata. Tá oznámila, že už štyri mesiace buduje niečo, čo nazvala Národná informačná služba. Ako upozornila poslankyňa Progresívneho Slovenska Irena Biháriová, Brat za Brata týmto vyzývajú občanov, aby donášali informácie na "nepriateľa národa". Verejne sa tým teda podľa nej priznávajú k tomu, že budú budovať paralelné spravodajské štruktúry.
„Mňa zaujíma, ako je možné, že v právnom štáte môže piata ruská kolónia oznamovať budovanie paralelnej spravodajskej služby a vyzývať k donáškovej službe, ktorá bude bez akéhokoľvek zákonného oprávnenia zbierať či už osobné údaje, alebo rôzne fiktívne či reálne kompromitujúce materiály na kohokoľvek, koho označí za nepriateľa národa," uviedla poslankyňa. Podľa Biháriovej to otvára tri dôležité otázky.
„Spravodajské služby o orgány činné v trestnom konaní nekonajú buď preto, lebo sú príliš zaneprázdnené hľadaním a vyšetrovaním rôznych fiktívnych prevratov, alebo v tom horšom prípade nekonajú preto, lebo sú príliš nekompetentní na to, aby rozlíšili skutočné bezpečnostné hrozby pre SR, alebo v tom najhoršom prípade, nekonajú, pretože si osvojili takzvaný ruský model, keď štát práve najíma rôzne takéto pofidérne neformálne skupiny, ktoré robia zaňho špinavú službu, zbierajú informácie o občanoch, a teda sú s ním v zamýšľanej spolupráci," upozornila poslankyňa.
