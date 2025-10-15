Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 15.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Terézia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. októbra 2025

Policajti odmietajú vyjadrenia progresívcov, žiadna paralelná spravodajská štruktúra nejestvuje


Tagy: Extrémisti slovenská polícia spravodajské služby

Žiadna paralelná spravodajská štruktúra nejestvuje. Polícia tak reagovala na vyjadrenie poslancov Progresívneho Slovenska v súvislosti s aktivitami proruskej ...



Zdieľať
67974f3795bc8980219951 676x451 15.10.2025 (SITA.sk) - Žiadna paralelná spravodajská štruktúra nejestvuje. Polícia tak reagovala na vyjadrenie poslancov Progresívneho Slovenska v súvislosti s aktivitami proruskej skupiny Brat za Brata. Policajný zbor dôrazne odmietol, že by podporoval paralelné spravodajské štruktúry.


Polícia neprevádzkuje ani nespolupracuje so žiadnou skupinou, ktorá by mimo zákonných rámcov zhromažďovala informácie o občanoch," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

Prezídium tvrdenia odmieta


Polícia informovala, že ak vzniknú dôvodné podozrenia z protiprávnej činnosti či už skupiny, alebo jednotlivca, preverujú ich príslušné policajné útvary.



„Policajný zbor koná nezávisle a výlučne v medziach zákona. Ochrana bezpečnosti občanov je našou prioritou, preto polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na území SR a v prípade potreby na ňu primerane reaguje v rámci svojich zákonných kompetencií. Vzhľadom na charakter preverovaných informácií nie je možné sa bližšie vyjadriť k jednotlivým úkonom,“ uzavrela polícia.

Na aktivity platformy Brat za brata upozornilo PS


Progresívci upozornili na podozrivé aktivity proruskej platformy Brat za Brata. Tá oznámila, že už štyri mesiace buduje niečo, čo nazvala Národná informačná služba. Ako upozornila poslankyňa Progresívneho Slovenska Irena Biháriová, Brat za Brata týmto vyzývajú občanov, aby donášali informácie na "nepriateľa národa". Verejne sa tým teda podľa nej priznávajú k tomu, že budú budovať paralelné spravodajské štruktúry.

Mňa zaujíma, ako je možné, že v právnom štáte môže piata ruská kolónia oznamovať budovanie paralelnej spravodajskej služby a vyzývať k donáškovej službe, ktorá bude bez akéhokoľvek zákonného oprávnenia zbierať či už osobné údaje, alebo rôzne fiktívne či reálne kompromitujúce materiály na kohokoľvek, koho označí za nepriateľa národa," uviedla poslankyňa. Podľa Biháriovej to otvára tri dôležité otázky.

Spravodajské služby o orgány činné v trestnom konaní nekonajú buď preto, lebo sú príliš zaneprázdnené hľadaním a vyšetrovaním rôznych fiktívnych prevratov, alebo v tom horšom prípade nekonajú preto, lebo sú príliš nekompetentní na to, aby rozlíšili skutočné bezpečnostné hrozby pre SR, alebo v tom najhoršom prípade, nekonajú, pretože si osvojili takzvaný ruský model, keď štát práve najíma rôzne takéto pofidérne neformálne skupiny, ktoré robia zaňho špinavú službu, zbierajú informácie o občanoch, a teda sú s ním v zamýšľanej spolupráci," upozornila poslankyňa.


Zdroj: SITA.sk - Policajti odmietajú vyjadrenia progresívcov, žiadna paralelná spravodajská štruktúra nejestvuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémisti slovenská polícia spravodajské služby
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tomáš bude od Remišovej a Turčanovej žiadať ospravedlnenie, kritizovali ho za zneužívanie sociálnych dotácií
<< predchádzajúci článok
Výzva na rozvoj športovej infraštruktúry odštartovala, menšie obce už môžu podávať žiadosti o príspevok

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 