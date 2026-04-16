|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 16.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dana, Danica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. apríla 2026
Policajti odovzdali českým kolegom Američanku, ktorú budú stíhať za teroristický útok v Pardubiciach
Slovenskí policajti odovzdali českým kolegom Američanku, ktorá sa mala podieľať na útoku v Pardubiciach. Na sociálnej sieti o tom informoval Policajný ...
Zdieľať
16.4.2026 (SITA.sk) - Slovenskí policajti odovzdali českým kolegom Američanku, ktorá sa mala podieľať na útoku v Pardubiciach. Na sociálnej sieti o tom informoval Policajný zbor SR. Ako polícia ďalej uviedla, americkú štátnu občianku odovzdali českej polícii za prísnych opatrení.
Žena bude v Českej republike trestne stíhaná za obzvlášť závažný zločin teroristického útoku a účasti na teroristickej skupine. „Ide o požiar, ktorý bol založený dňa 20.marca 2026 v pardubickom priemyselnom areáli,” spresnila polícia.
Pripomenula tiež, že úspešné zadržanie osoby na území Slovenska 21. marca realizovali útvary Krajského riaditeľstva PZ v Bratislavskom kraji. Spoločne s Národnou ústredňou SIRENE úradu medzinárodnej policajnej spolupráce a kolegami v Českej republike sa následne podieľali aj na eskorovaní ženy do Českej republiky.
Zdroj: SITA.sk - Policajti odovzdali českým kolegom Američanku, ktorú budú stíhať za teroristický útok v Pardubiciach © SITA Všetky práva vyhradené.
