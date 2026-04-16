Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 16.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dana, Danica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. apríla 2026

Policajti odovzdali českým kolegom Američanku, ktorú budú stíhať za teroristický útok v Pardubiciach


Slovenskí policajti odovzdali českým kolegom Američanku, ktorá sa mala podieľať na útoku v Pardubiciach. Na sociálnej sieti o tom informoval Policajný ...



Zdieľať
16.4.2026 (SITA.sk) - Slovenskí policajti odovzdali českým kolegom Američanku, ktorá sa mala podieľať na útoku v Pardubiciach. Na sociálnej sieti o tom informoval Policajný zbor SR. Ako polícia ďalej uviedla, americkú štátnu občianku odovzdali českej polícii za prísnych opatrení.


Žena bude v Českej republike trestne stíhaná za obzvlášť závažný zločin teroristického útoku a účasti na teroristickej skupine. „Ide o požiar, ktorý bol založený dňa 20.marca 2026 v pardubickom priemyselnom areáli,” spresnila polícia.

Pripomenula tiež, že úspešné zadržanie osoby na území Slovenska 21. marca realizovali útvary Krajského riaditeľstva PZ v Bratislavskom kraji. Spoločne s Národnou ústredňou SIRENE úradu medzinárodnej policajnej spolupráce a kolegami v Českej republike sa následne podieľali aj na eskorovaní ženy do Českej republiky.


Zdroj: SITA.sk - Policajti odovzdali českým kolegom Američanku, ktorú budú stíhať za teroristický útok v Pardubiciach © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 