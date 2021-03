Policajti po útoku vo švédskom Vetlande skúmajú možné teroristické väzby

Traja sú v kritickom stave

5.3.2021 (Webnoviny.sk) - Švédske úrady vyšetrujú, či má stredajší útok v meste Vetlanda nejaké väzby na terorizmus . Podozrivý Afganec, ktorý nožom pobodal sedem ľudí, teraz čelí viacnásobným obvineniam z pokusu o vraždu.Počiatočné informácie v rámci vyšetrovania „viedli políciu k tomu, aby verila, že sa má pozrieť na terorizmus ako motív,“ povedal vo štvrtok novinárom minister vnútra Mikael Damberg. Ani politik, ani polícia však nešpecifikovali, aké informácie viedli vyšetrovateľov, aby sa venovali možným väzbám na terorizmus. Na vyšetrovaní sa podľa ministra naďalej podieľa bezpečnostná služba SAPO. Regionálna policajná šéfka Malena Grann uviedla, že sú v kontakte s Europolom a úradmi v ďalších krajinách.Útok v 13-tisícovom meste Vetlanda, zhruba 190 kilometrov juhovýchodne od Göteborgu, sa stal v stredu v popoludňajších hodinách a polícia eviduje päť miest činu. Podľa prvotných správ muž použil sekeru, polícia to však neskôr zmenila na nôž. Útočník zranil sedem mužov, z toho traja sú v kritickom stave. Zatiaľ stále nie je jasné, či na nich zaútočil náhodne alebo spolu nejako súvisia.Podozrivého dvadsiatnika, ktorého polícia postrelila do nohy a tiež je v nemocnici, formálne zatkli vo štvrtok a už ho aj predbežne vypočuli. Podľa denníka Aftonbladet, ktorý sa odvolával na Švédsku radu pre migráciu, čakal na vydanie povolenia na pobyt. Predošlé povolenie mu vypršalo v novembri. Podľa vysielateľa SVT muža po prvý raz zaregistrovali ako obyvateľa Švédska v roku 2018. Do Vetlandy sa presťahoval v apríli.Polícii bol muž už známy, no pre menšie trestné činy. V noci zo stredy na štvrtok polícia prehľadala byt, kde údajne býval.