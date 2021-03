ZSSK na pokyn MDV SR pristúpi k redukcii dopravných výkonov od 7. 3. 2021

Redukcia dopravných výkonov v dôsledku pandémie od 7. 3. 2021







doprava

linka

redukované vlaky

zrušený úsek

predpokladané obdobie





Medzištátna

Púchov – Lúky p. Makytou – Praha





Ex 120, 121, 124, 125,



128, 129

Púchov – Lúky p. Makytou št. hr.

1. 1. – 31. 5. 2021





Medzištátna

Budapešť – Bratislava – Bohumín

EC 130, 131

Štúrovo št. hr. – Bratislava

25. 2. – 31. 5. 2021





Medzištátna

Budapešť – Bratislava – Praha

EC 272 – 275

Štúrovo – Štúrovo št. hr.

25. 2. – 31. 5. 2021





Medzištátna





Banská Bystrica/Žilina – Čadca –



Ostrava – Svinov/Praha





Ex 141, 142, 144, 145;



R 340, 341

Čadca – Čadca št. hr.

1. 1. – 31. 5. 2021





Medzištátna

Košice – Čadca – Praha

SC 242, 243

Celý úsek

1. 1. – 5. 9. 2021





Medzištátna

Humenné – Žilina – Čadca – Praha

EN 442, 443

Žilina – Čadca št. hr.

1. 1. – 31. 5. 2021





Medzištátna

Budapešť – Břeclav

EN 476, 477

Celý úsek

25. 2. – 31. 5. 2021





Medzištátna

Košice – Čierna n. Tisou – Mukačevo

RR 960 – 963

Celý úsek

1. 1. – 5. 9. 2021





Medzištátna

Čierna n. Tisou – Čierna n. Tisou št. hr.

Os 8860 – 8863

Čierna n. Tisou – Čierna n. T. št. hr.

1. 1. – 5. 9. 2021





Medzištátna

Bratislava-Petržalka – Rajka – Hegyeshalom

Os 2800 – 2809

Celý úsek

1. 7. – 5. 9. 2021





Diaľková

Bratislava – Žilina

RR 701, 703, 708, 710

Celý úsek

7. 3. – 11. 12. 2021





Prímestská

Bratislava-Petržalka – Senec





Os 4705 – 4729, 4741,



4742, 4770, 4744

Celý úsek

12. 1. – 1. 9. 2021





Prímestská

Bratislava-Nové Mesto – Trnava





Os 3804, 3806, 3808,



3809 – 3831, 3833

Celý úsek

27. 1. – 1. 9. 2021





Prímestská

Košice – Prešov





REX 1930, 1931, 1933,



1936, 1937

Celý úsek

7. 3. – 1. 9. 2021





Prímestská

Bratislava – Komárno





Os 4316, 4345;



REX 17770

Celý úsek

7. 3. – 1. 9. 2021





Prímestská

Bánovce n. Ondavou –Veľké Kapušany

Všetky vlaky

Celý úsek

7. 3. – neurčito





Prímestská

Šahy – Dudince

Os 6050 – 6053

Celý úsek

7. 3. – neurčito





Prímestská

Posilová doprava TEŽ





Os 8115, 8116, 8160,



8162 – 8165, 8167,



8215, 8216, 8260 – 8263

Celý úsek

7. 3. – 11. 12. 2021





Prímestská

Posilová doprava OŽ

Os 8060 – 8069

Celý úsek

7. 3. – 11. 12. 2021





Posilová

Posilová diaľková doprava





RR 17715, 17720,



17842, 17935

Celý úsek

7. 3. – 11. 12. 2021





Posilová

Posilová diaľková doprava

REX 17728

Celý úsek

7. 3. – 5. 9. 2021





Posilová

Prípoj od posilovej diaľkovej dopravy

Os 4534, 4535

Celý úsek

7. 3. – 11. 12. 2021







Medziročné porovnanie 1-2/2020 vs 1-2/2021:







obdobie

počet prepravených cestujúcich





1-2/2020

12 158 589





1-2/2021

4 134 248







5.3.2021 (Webnoviny.sk) - V januári a februári prišli vlaky medziročne o 8 miliónov cestujúcich.Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje cestujúcich, že z dôvodu neustále pretrvávajúcej pandémie COVID-19, zákazu vychádzania a zníženého dopytu po vlakovej doprave pristupuje na základe pokynov Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) k optimalizácii ponuky vlakovej dopravy od 7. 3. 2021, teda od 1. zmeny grafikonu vlakovej dopravy (GVD).Z 34,4 miliónov vlakokilometrov plánovaných pre rok 2021 ubudne 917 000.Dočasne sa obmedzí doprava v okolí Bratislavy, kde aj po redukcii ostane v prímestskej doprave v okolí 1-hodinový takt vlakov, ktorý je počas dopravnej špičky zahustený na 30-minútový interval medzi vlakmi. To znamená dostatočnú a kvalitnú ponuku dopravy vzhľadom na znížený dopyt. Na traťovom úseku Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany príde k trvalému zastaveniu železničnej dopravy z dôvodu dlhodobého nezáujmu verejnosti (8 vlakov).Zníženie rozsahu (redukcia) dopravných výkonov je výsledkom dohody medzi ZSSK a MDV SR. Cieľom je optimalizovať vlakovú ponuku a výdavky na verejnú dopravu tak, aby bol vplyv redukcie pre verejnosť – s ohľadom na znížený dopyt – minimálny. Zabezpečenie plynulej, kvalitnej a spoľahlivej verejnej dopravy do zamestnania či škôl je vlakmi ZSSK naďalej plnohodnotne realizované.Redukcia výkonov je na viacerých linkách a úsekoch medzištátnej dopravy platná už aj v súčasnosti. Na ďalších linkách je definovaná redukcia dočasná, pričom vyplýva zo súčasnej dostatočnej ponuky a výrazne zníženého dopytu po službách verejnej dopravy. Termín obnovenia dopravy konkrétnych vlakov je orientačne stanovený do 1. 9., resp. 5. 9. 2021 (vybrané vlaky do konca GVD), kedy by očakávane mohlo dôjsť k utlmeniu situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 a následne opätovnému nárastu dopytu po železničnej doprave, prípadne v rámci medzištátnej dopravy je dôležitým krokom pre obnovenie dopravy rokovanie so zahraničnými partnermi.Vplyvom návrhu redukcie dopravných výkonov v železničnej doprave nepríde na žiadnom z traťových úsekov k narušeniu základnej dopravnej obslužnosti.Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK, hovorí: "Ako železničiara ma absolútne neteší akékoľvek znižovanie výkonov, či rušenie spojení. Verím však, že sa po koronakríze železničná doprava dokáže vrátiť späť do svojich koľají a bude ešte silnejšia."Medziročný rozdiel: 8 024 341 (pokles cca 66 %)Informačný servis