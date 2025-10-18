|
Sobota 18.10.2025
Meniny má Lukáš
|Denník - Správy
18. októbra 2025
Policajti pri nácviku zásahu proti strelcovi v škole omylom vtrhli do inej školy
Policajti, ktorí v českom meste Varnsdorf na severe Čiech, nacvičovali zásah proti aktívnemu strelcovi v škole, omylom vtrhli nie do bývalej základnej školy ale do susedného gymnázia. Personál a žiaci nemali o ...
18.10.2025 (SITA.sk) - Policajti, ktorí v českom meste Varnsdorf na severe Čiech, nacvičovali zásah proti aktívnemu strelcovi v škole, omylom vtrhli nie do bývalej základnej školy ale do susedného gymnázia. Personál a žiaci nemali o cvičení tušenie, a tak ich maskovaní policajti značne vyľakali. O incidente, ktorý sa stal vo štvrtok informuje web Novinky.cz.
„Učitelia a žiaci jednej triedy boli v prvej chvíli v šoku, nevedeli, čo sa deje. Zasahujúci policajti si pritom mysleli, že ide o figurantov a že to dobre hrajú. Až po chvíli zistili, že niečo nesedí. To už im však volali velitelia, že vliezli do inej budovy," popísal situáciu starosta mesta Ján Šimek.
Polícia incident Novinkám potvrdila. „V priebehu cvičenia sa stalo to, že policajná hliadka omylom vstúpila do priľahlej budovy, ktorá nebola súčasťou scenára. Riaditeľ Územného odboru Polície ČR Děčín bezprostredne po udalosti kontaktoval vedenie školy a vyjadril poľutovanie nad vzniknutou situáciou. Zároveň sa v mene polície ospravedlnil," uviedol policajný hovorca Kamil Marek.
Zdroj: SITA.sk - Policajti pri nácviku zásahu proti strelcovi v škole omylom vtrhli do inej školy © SITA Všetky práva vyhradené.
