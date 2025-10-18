Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

18. októbra 2025

Na diaľnici D2 sa stala tragická nehoda, 70-ročný vodič neprežil náraz do mostného piliera


Dopravná nehoda na diaľnici D2 v smere do Bratislavy si v sobotu popoludní vyžiadala jednu obeť. Osobné auto tam zatiaľ z nezistených príčin zišlo z vozovky a následne narazilo do mostného piliera. ...



564797079_1127858652874900_7210240979048254493_n 676x451 18.10.2025 (SITA.sk) - Dopravná nehoda na diaľnici D2 v smere do Bratislavy si v sobotu popoludní vyžiadala jednu obeť. Osobné auto tam zatiaľ z nezistených príčin zišlo z vozovky a následne narazilo do mostného piliera. Sedemdesiatročný vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.


Polícia prijala oznámenie o dopravnej nehode krátko pred 15:00. Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave na jej mieste vykonávajú potrebné úkony. Vodičov upozorňujú, že v danom úseku sa tvoria kolóny. Žiadajú ich o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.


Zdroj: SITA.sk - Na diaľnici D2 sa stala tragická nehoda, 70-ročný vodič neprežil náraz do mostného piliera © SITA Všetky práva vyhradené.

