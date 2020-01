Policajti riešia hoax o dodávke v Čachticiach, ktorá unáša deti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti opäť riešia ďalší hoax s dodávkou, ktorá unáša deti. Od štvrtkového večera sa na sociálnej sieti šírila správa, podľa ktorej sa mala dodávka v Čachticiach pokúsiť uniesť dve dievčatá.Ako informovala polícia, trenčianska krajská polícia však neeviduje žiadny pokus o únos. Ide preto o hoax, ktorý jednoznačne šíri paniku.Autorka bude predvolaná na políciu. Polícia tvrdí, že aj keď v prípade dodávok, ktoré unášajú deti ide v drvivej väčšine takmer vždy o hoax, každé, čo i len najmenšie podozrenie vždy preveria a boli by prví, ktorí by verejnosť informovali o takejto závažnej udalosti.„Apelujeme na to, že používatelia sociálnej siete Facebook už musia v dnešnej dobe rátať s tým, že sa jedná o masovokomunikačný kanál, ktorý oslovuje tisíce ľudí a počítať aj so zodpovednosťou pri šírení nepravdivých alebo skresľujúcich informácií, ktoré môžu u verejnosti vyvolať paniku," dodáva polícia.