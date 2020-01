Slováci, ktorí chcú zostať v Británii aj po brexite, sa musia zaregistrovať do konca januára

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) upozorňuje, že občania Slovenskej republiky, ktorí chcú ostať v Spojenom kráľovstve aj po brexite, sa musia zaregistrovať do 31. januára na stránke britskej vlády.Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor MZV. Britský parlament včera 9. januára schválil zákon potvrdzujúci odchod Británie z Európskej únie (EÚ), a preto je vysoko pravdepodobné, že Briti ju opustia už 31. januára.Slováci sa môžu zaregistrovať do 31. januára, čo im ako občanom EÚ garantuje možnosť zotrvať na území Spojeného kráľovstva do 31. decembra 2020.„Týmto krokom im budú zachované všetky práva občana EÚ. Zároveň si dovoľujeme pripomenúť, že povinnosť registrácie neznamená obmedzenie práva občanov na prípadný návrat na Slovensko a rovnako občianstvo SR zostáva u registrovaných občanov zachované,“ informuje MZV.Registračný formulár je dostupný na tejto webovej stránke