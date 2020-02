Policajti riešili kurióznu nehodu, opitý šofér si presadol na miesto spolujazdca (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti riešia kurióznu nehodu, ktorá sa stala v obci Jakubany v okrese Stará Ľubovňa.Opitý vodič na BMW vyletel z cesty, narazil do zábradlia na moste a zostal zakliesnený v kanáli. Ako informovala prešovská krajská polícia, šofér po nehode sedel na sedadle spolujazdca opretý o dvere a ťažko komunikoval. Keď vyšiel z auta, ledva sa držal na nohách.Po výzve na vykonanie dychovej skúšky reagoval slovami “ale ja som si presadol, aby som nenafúkal ako šofér”.Dychová skúška na alkohol ho však neminula a policajti mu namerali 2,29 promile. Vodič sa pri nehode zranil a preto nepoputoval rovno do cely, ale do nemocnice. Obvinili ho z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.