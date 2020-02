Handlovčan mesiace prenasledoval bývalú priateľku, už čelí obvineniam

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2020 (Webnoviny.sk) - Obvineniam z nebezpečného prenasledovania svojej bývalej priateľky čelí 25-ročný Handlovčan. Mladý muž bol v pätách svojej expartnerky od mája 2018.Ako informovala trenčianska krajská polícia, ženu atakoval esemeskami, vyzváňal je pri dverách, v noci jej vyklopkával na okno a pohyboval sa v blízkosti jej bydliska. Prenasledoval ju aj na sociálnej sieti, vulgárne jej nadával a vyhrážal sa, že jej ublíži a poškodí jej auto.Žena sa vlani v auguste dokonca presťahovala do iného mesta, no aj tam ju našiel a strpčoval jej život. Obvinenému mužovi hrozí trest na šesť mesiacov až tri roky. Spracovaný bol aj podnet na jeho vzatie do väzby.