Policajti riešili kuriózny prípad, muž sa namiesto výkonu trestu odňatia slobody vlámal do auta a tam zaspal

11.5.2024 (SITA.sk) - V Bratislave sa muž namiesto výkonu trestu odňatia slobody vlámal do cudzieho auta, kde zaspal. Policajti z bratislavskej mestskej časti Ružinov prijali v piatok ráno hlásenie o vlámaní do zaparkovaného vozidla Peugeot 206 na Budovateľskej ulici.Po príchode na miesto činu našli vo vlámanom aute spať dve neznáme osoby. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.Zistili, že na spiaceho muža bol Okresným súdom v Dunajskej Strede vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody. Policajti muža na mieste zatkli.