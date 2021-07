Policajti upozorňujú na hoax o ministrovi Mikulcovi, údajne si objednal vraždu Lučanského

Komisia mala 20 členov

Vyšetrovanie prípadu pokračuje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.7.2021 (Webnoviny.sk) - Sociálnymi sieťami sa šíri hoax , že za smrťou bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského je súčasný minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), ktorý si mal jeho vraždu objednať.Na sociálnej sieti na to upozornila polícia prostredníctvom svojho profilu Hoaxy a podvody – Polícia SR. Zdrojom hoaxu je profil „Národná protikorupčná jednotka“, ktorý existuje iba pár hodín. Polícia upozorňuje, že profil šíri nepravdivé informácie, ktoré nepodkladá žiadnymi dôkazmi či zdrojmi.Policajný zbor pripomína, že kontrolná komisia, ktorá vznikla na pôde Ministerstva spravodlivosti SR a jej členmi boli aj viacerí poslanci Národnej rady SR, uzavrela svoje vlastné vyšetrovanie úmrtia policajného exprezidenta Milana Lučanského s tým, že spáchal samovraždu.Komisia mala takmer 20 členov a okrem politikov boli jej súčasťou aj experti. Komisia pritom nezistila žiadne dôkazy, ktoré by spochybňovali medializované informácie, že Lučanský spáchal samovraždu.Oficiálne vyšetrovanie prípadu Milana Lučanského naďalej pokračuje. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku sa tak deje plynule a aktívne. Žilinka pritom uviedol, že keď bude skutkový stav dôkazov jasne určený a zistia či došlo alebo nedošlo k spáchaniu trestného činu, postaví sa spolu s krajským prokurátorom pred verejnosť a poskytne jej informácie.Polícia v súvislosti so statusom vyzýva ľudí, aby predmetný status nahlásili, pretože ide o falošnú správu. Profil pritom začal šíriť ďalšie statusy o údajnej vražde Milana Lučanského, ktorú si mal objednať šéf rezortu vnútra.