Policajti v jeden deň zastavili trikrát rovnaký Mercedes, za volantom sedeli vždy opití šoféri

25.10.2021 (Webnoviny.sk) - Policajti v priebehu jedného dňa zastavili to isté vozidlo trikrát, pri každej kontrole za volantom sedel iný vodič. Všetci kontrolovaní vodiči Mercedesu Benz boli pod vplyvom alkoholu, pričom každý ďalší vodič nafúkal viac.„Všetkým trom nezodpovedným vodičom bolo vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ informovala na sociálnej sieti bratislavská polícia.Policajná hliadka zastavila auto prvýkrát už dopoludnia na Púchovskej ulici v treťom Bratislavskom okrese. Vodič, 33-ročný štátny občan Ukrajiny, pri dychovej skúške na alkohol nafúkal 1,5 promile. Bol obmedzený na osobnej slobode a po vykonaní potrebných úkonov umiestnený v cele policajného zaistenia.V ten istý deň krátko po 18:00 to isté vozidlo zastavila hliadka pezinských policajtov na Viničianskej ceste. Vodič na seba upozornil štýlom jazdy, ktorá vzbudila podozrenie, že môže byť pod vplyvom alkoholu. V dychu 21-ročného vodiča ukrajinskej štátnej príslušnosti namerali 2,33 promile alkoholu. Aj v tomto prípade vodič skončil v cele policajného zaistenia.O približne hodinu neskôr zastavili to isté auto policajti opäť. Za volantom sedel 28-ročný Ukrajinec, nafúkal 3,37 promile. Po vykonaní potrebných úkonov sa tento vodič pridal k svojim dvom predchodcom v cele policajného zaistenia.