Ďalšie skupiny budú musieť na tretiu očkovaciu dávku počkať

Registrácia na tretiu dávku očkovania proti ochoreniu COVID-19 pre ďalšie skupiny sa zatiaľ nespustila. Ako na otázku TASR v pondelok reagovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová, rezort v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) finalizuje technické detaily.





"Je nepustím žiadny systém registrovania alebo organizácie, o ktorom nie som presvedčený, že bude fungovať," povedal v pondelok minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Avizoval, že v utorok (26. 10.) sa pre riešenie tejto situácie stretne so šéfom NCZI Pavlom Capkom.O možnosti prihlásiť sa na tretiu dávku pre ľudí nad 55 rokov, ale aj pre pacientov s chronickým ochorením či osoby s rizikovou prácou vo štvrtok (21. 10.) informovala po zasadnutí konzília odborníkov jeho členka a primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava - Kramáre Alena Koščálová.Zdôraznila, že ak pozvánku na tretiu dávku dostanú ľudia, ktorí majú pocit, že by na ňu nemali ísť, mali by sa obrátiť na svojich všeobecných lekárov.