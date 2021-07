Policajti v Košickom kraji si posvietili na vodičov, prvú pomoc pri nehode by vedelo poskytnúť 58 percent z nich

Znalosti sa zlepšujú

Kontroly trvali päť dní

19.7.2021 (Webnoviny.sk) - Prvú pomoc pri dopravnej nehode by vedelo poskytnúť 58 percent zo zastavených vodičov.Vyplýva to z výsledkov dopravno-preventívnej akcie, ktorá prebehla minulý týždeň na cestách Košického kraja za účasti policajtov a zástupcov Slovenského Červeného kríža Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.„Naša skúsenosť svedčí o tom, že úroveň znalostí vodičov z poskytovania prvej pomoci sa pomaly zlepšuje. Zatiaľ čo v predošlých rokoch vedelo aspoň teoreticky poskytnúť prvú pomoc niečo iba vyše 50 percent zastavených vodičov, tohoročná akcia potvrdila, že z 208 zastavených vodičov až 121 by ich vedelo poskytnúť prvú pomoc, čo predstavuje približne 58 percent z celkového počtu zastavených vodičov,“ uviedla Mésarová.Počas tejto akcie bolo skontrolovaných celkom 208 vodičov, z ktorých len približne 12 vodičov nemalo lekárničku. Na pozitívnom výsledku kontroly auto lekárničiek sa podľa polície odrazil aj fakt, že vyhláškou Ministerstva dopravy SR bola zrušená lehota expirácie auto lekárničiek a vodiči ich môžu používať aj po expirácii za podmienok, že auto lekárnička je neporušená a nevykazuje známky znečistenia. Naďalej platí, že auto lekárnička musí obsahovať predpísanú výbavu aj s návodom na poskytnutie prvej pomoci.Od 12. do 16. júla vykonávali dopravné hliadky preventívne kontroly, ktoré boli zamerané na preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci pri zraneniach a úrazoch spôsobených pri dopravných nehodách alebo v súvislosti s cestnou premávkou.Cieľom akcie bolo poučiť vodičov o dôležitosti správneho vybavenia auto lekárničky ako povinnej výbavy vozidla a taktiež upriamiť pozornosť vodičov na dôležitosť teoretických vedomostí základných postupov poskytovania prvej pomoci, ako aj praktických schopností podania takejto pomoci.