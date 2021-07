Odišiel majster slova a výnimočná osobnosť. Zbohom maestro, reagujú politici na úmrtie Milana Lasicu

Neopísateľná strata pre celú spoločnosť

Fenomén a autentický človek kultúrnosti

Nezabudnuteľné postavy a zľudovené výroky

Intelektuálny a satirický pohľad na svet

19.7.2021 (Webnoviny.sk) - Milan Lasica mal talent pobaviť ľudí a glosovať na akúkoľvek tému s ľahkosťou a noblesou, bol to človek, ktorého práca presahovala generácie. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling SaS ).Šéf rezortu obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) vníma Lasicu ako osobnosť, ktorá nemá v slovenskej spoločnosti obdobu. Považuje ho za jedinečného a inšpiratívneho človeka, ktorý formoval slovenskú kultúru, interpretoval spoločenské témy nezameniteľným spôsobom a bol mimoriadne múdry.Podľa ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS) všetci jeho obdivovatelia, ale aj kritici, uznávajú, že Slovensko opustila výnimočná osobnosť, všestranný umelec a človek s veľkou váhou hlasu a názoru na politiku a stav spoločnosti.„Milan Lasica bol jedným z tých ľudí, pri ktorých človek akosi nečakal smrť a mal pocit, že tu bude večne. V noci ale odišiel priamo z pódia, keď vystupoval v Štúdiu L+S. Jeho humor bol milý, láskavý, ale dokázal byť trefný a byť výstižným odrazom doby. Milan Lasica bude neskutočne chýbať, lebo ľudí ako on býva len zopár. Česť jeho pamiatke," konštatoval minister školstva.Naď je toho názoru, že snáď niet väčšej osobnosti, ktorá by ovplyvnila toľké generácie, akou bol Milan Lasica. „Vaša múdrosť bude našej spoločnosti veľmi chýbať. Dokázali ste ju nasmerovať správnou cestou a pritom s úsmevom na perách. Odpočívajte v pokoji," povedal Naď.Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) na sociálnej sieti napísala, že úmrtie Milana Lasicu je neopísateľnou stratou pre slovenskú kultúru a celú spoločnosť.„Odišiel majster slova, ostali sme bez slov. Preto mi je zaťažko napísať čokoľvek, čo by vyjadrilo ten ťaživý pocit, že nás opustil skutočný majster slova, ktorý aj mučenie španielskou čižmou vedel podať s úsmevom. Budete nám všetkým chýbať Maestro. Veľmi," uviedla Milanová. Ministerstvo kultúry SR dodalo, že v nedeľu Slovensko opustil majster humoru a satiry. Jeho rodine a priateľom vyslovilo úprimnú sústrasť.„Zomrel tak, ako žil. S piesňou v srdci a na doskách, ktoré znamenajú svet. Ďakujeme, Milan Lasica, za všetko, za to, že vďaka Vám boli naše životy veselšie a radostnejšie," dodala vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová Za ľudí ).Život Milana Lasicu bol obrovským prínosom pre Slovensko a navždy sa zapísal do panteónu osobností slovenskej kultúry. Konštatoval to líder strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini . Pre poslanca Juraja Šeligu (Za ľudí) bol Lasica zjav, fenomén a autentický človek kultúrnosti.Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) na úmrtie Lasicu reagoval slovami „zbohom maestro". Rovnakým vyjadrením si ho pripomenul aj predseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš . Politici to uviedli vo svojich profiloch na sociálnej sieti.Pellegrini ocenil jeho neopakovateľný humor, nadhľad a schopnosť pomenovať veci pravými slovami. „Zbohom, pán Lasica, Slovensko Vaším náhlym odchodom utrpelo obrovskú stratu. Vaše nezabudnuteľné divadelné postavy, Vaše zľudovené výroky, Váš prínos k slovenskému kultúrnemu a spoločenskému životu i nesporná sila Vášho ducha ostávajú s nami. Nech Vám je Slovenská zem ľahká," napísal líder Hlasu-SD. Rodine a blízkym vyslovil úprimnú sústrasť.Aj Šeliga vyzdvihol jeho jedinečný humor, ktorý podľa neho ukazoval pochopenie pre slovenské reálie a kultivoval. „Láskavá, no pravdivá irónia, ktorá nám ukazovala, kto vlastne sme, a najmä, ako sa miestami mýlime. Jeho občianska angažovanosť bola vzorom zodpovedného človeka, umelca. Milan Lasica nezapredal kultúru a svoje vystupovanie žiadnej ideológii alebo žiadnej politike, napriek tomu formoval slovenský verejný priestor viac ako mnohí politici alebo verejne činné osoby," opísal koaličný poslanec a dodal, že Lasica bol jednou z najvýznamnejších osobností modernej histórie Slovenska.Predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽaNO) spomína na Lasicu ako na nenahraditeľného herca, speváka, televízneho tvorcu a komika. Spolu s Júliusom Satinským priniesli podľa jeho slov do slovenskej spoločnosti intelektuálny a satirický pohľad na svet, „čím sa navždy zapísali do dejín slovenského humoru“.„Sú prázdne miesta, ktoré už nikdy nezaplníš. Také definitívne zostane po Milanovi Lasicovi aj Julovi Satinskom. Už sa asi nenájdu takíto dvaja, ktorých tak milujeme, napriek tomu, že nám celý život hovorili veci, ktoré by sme o sebe najradšej nevedeli," pripomenul nezaradený poslanec parlamentu Miroslav Kollár Poslankyňa Vladimíra Marcinková (Za ľudí) zapriala Lasicovej rodine, blízkym a kolegom veľa síl. „Je mi to veľmi ľúto. Slovensko v pánovi Lasicovi stratilo ikonu nielen kultúry, ale aj kultúrnosti. Spôsob, akým sa prítomnosť pána Lasicu vo verejnom živote dotýkala všetkých nás, jeho umný humor, láskavosť a charizma, je nenahraditeľná," doplnila.