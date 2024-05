Policajti v Liptovskom Mikuláši strieľali po vodičovi, autom vrazil do ľudí a snažil sa ujsť

26.5.2024 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje okolnosti incidentu v Liptovskom Mikuláši, pri ktorom podľa medializovaných informácii vodič auta narazil do ľudí. Na sociálnej sieti o tom informovala žilinská krajská polícia.„V súčasnosti sa robia prvotné procesné úkony, ktorých zverejnenie by mohlo narušiť, zmariť alebo podstatne sťažiť ďalší priebeh vyšetrovania a dosiahnuť požadovaný účel trestného konania," uviedla polícia.Podľa medializovaných informácii v sobotu 25. mája v Liptovskom Mikuláši vodič s autom narazil do skupiny ľudí, pričom po zrážke sa pokúšal z miesta ujsť. Pri nehode sa zranili dvaja muži, jeden z nich ťažko.Auto následne prenasledovali policajti, pričom údajne použili pri naháňačke aj služobné zbrane. Auto sa nakoniec podarilo zastaviť v obci Ivachnová.