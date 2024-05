Strana Hlas aj vládna koalícia stoja za ministrom Šutajom Eštokom, uviedla Saková

Nový predseda Hlasu

Politická zodpovednosť

26.5.2024 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD ako aj vládna koalícia stojí za ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom . Uviedla to v nedeľu v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 Denisa Saková (Hlas-SD) v súvislosti s otázkou možného vyvodenia zodpovednosti za postup ochrankárov pri útoku na premiéra Roberta Fica.Zároveň ministerka zdôraznila, že je potrebné počkať na výsledky vyšetrovania zo strany policajnej inšpekcie. „Máme tu inštitúcie, ktoré či už tento zásah alebo nejaké iné zlyhanie vedia posúdiť," povedal Saková. Zároveň skonštatovala, že „vynášanie mediálnych súdov je absolútne nezlučiteľné s novou politickou kultúrou".Saková tiež uviedla, že je presvedčená, že Šutaj Eštok ako nový predseda strany Hlas ju povedie tak, aby napĺňala vízie zakladateľa strany Petra Pellegriniho . „Je aktívny, je vitálny, je dynamický," uviedla na adresu ministra vnútra.Podľa opozičného poslanca SaS ) vo vyspelej Európe ministri, ktorí často nenesú žiadnu zodpovednosť za incidenty alebo nehody, často vyvodia politickú zodpovednosť.Podľa vlastných slov však súhlasí, že v tomto prípade treba počkať na výsledky vyšetrovania. „Myslím si, že to je v poriadku, že minister vnútra chce čakať a povedal, že ak sa ukáže pochybenie, tak vyvodí dôsledky," povedal Viskupič.Iný prípad je však podľa poslanca šéf Úradu na ochranu ústavných činiteľov . „Po takejto situácii aspoň možno mohol pozastaviť to svoje vedenie. To by som možno vnímal ako prejav zodpovednosti za to, čo sa stalo," dodal Viskupič.