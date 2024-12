Policajti v Trnavskom kraji riešili počas vianočných sviatkov opitých vodičov aj dopravné nehody, hrozivá bola najmä v obci Hubina – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.12.2024 (SITA.sk) - Policajti v Trnavskom kraji zaznamenali v priebehu troch vianočných dní deväť udalostí v cestnej premávke. Zaobišli sa bez vážnejších zranení, aj keď pri niektorých museli zasahovať aj ďalšie záchranné zložky.Ako informovala trnavská krajská polícia na sociálnej sieti, hrozivo vyzerala najmä dopravná nehoda v obci Hubina (okres Piešťany), pri ktorej 73-ročná žena zišla s autom Škoda Fabia mimo cestu, kde narazila do dreveného stĺpu elektrického vedenia a s vozidlom spadla do niekoľko metrov hlbokej priekopy. V prevrátenom aute zostala zakliesnená a vyslobodiť ju museli privolaní hasiči."Policajti staršiu ženu podrobili dychovej skúške, ktorá alkohol v jej dychu nepotvrdila. Po prvotnom ošetrení ju záchranári previezli do nemocnice," uviedla polícia.Na Štedrý deň si za volant sadli traja vodiči pod vplyvom alkoholu , z nich dvaja nabúrali. Pri prejazde obcou Smolenice narazil 21-ročný mladík do oceľovej brány rodinného domu. Policajti mu po nehode zistili v dychu 1,31 promile.Pohotovostná motorizovaná hliadka zastavila v Trnave 51-ročného muža, ktorému dychovou skúškou namerali 1,42 promile. Opitý vodič havaroval aj v obci Dolný Štál (okres Dunajská Streda). Cudzinec vo veku 22 rokov narazil do betónového múru rodinného domu a aj do stromu. V dychu mal 1,83 promile."Policajti trojicu obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenia. V súčasnosti čelia obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý si v zmysle zákona môžu posedieť vo väzení až jeden rok," upozornila polícia.Na Prvý sviatok vianočný policajti riešili dopravnú nehodu v obci Trstice (okres Galanta), pri ktorej si pri cúvaní 52-ročný vodič auta Škoda Octavia pravdepodobne nevšimol vozidlo Audi A7, idúce po hlavnej ceste. Nasledovala zrážka, po ktorej museli dve osoby ošetriť privolaní záchranári."Policajti ani u jedného z vodičov alkohol nepotvrdili. Celková škoda sa vyšplhala na približne 8 000 eur," skonštatovali policajti. Počas Druhého sviatku vianočného policajti riešili štyri škodové udalosti v doprave, pri ktorých sa nikto nezranil. Alkohol ani v jednom prípade nezistili.