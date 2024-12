Slovensko a Česko upravujú pravidlá pre zamestnávanie dohodárov, cieľom je zvýšiť flexibilitu pracovného trhu

27.12.2024 (SITA.sk) - Slovensko a Česko pripravujú legislatívne zmeny , ktoré majú uľahčiť zamestnávanie pracovníkov formou dohôd. Cieľom zmien je zvýšiť flexibilitu pracovného trhu a tým podporiť ekonomický rast v oboch krajinách, najmä v kontexte sezónnych priemyslov , ktoré sú často brzdené administratívnou záťažou a nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.Na Slovensku sa ruší novelou zákona o ochrane zdravia povinnosť zamestnancov získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami, čím prevádzkovateľom ukladá zodpovednosť za zabezpečenie kvalifikovanej osoby v prevádzke. "Naším cieľom bolo odstrániť administratívne prekážky a uľahčiť podnikom nábor nových zamestnancov," vyhlásil minister cestovného ruchu a športu Opozičná poslankyňa Darina Luščíková však upozorňuje na možné zneužitie pravidiel pri zamestnávaní prevažne na dohodu. V Českej republike sa diskutuje o zmene zákonníka práce, ktorá má liberalizovať pracovné právo."Táto novela je krokom správnym smerom," tvrdí prezident Hospodárskej komory Zdeněk Zajíček. Novela zahŕňa aj predĺženie skúšobnej lehoty a urýchlenie výpovedí, čo niektorí zamestnávatelia vítajú, no odborové zväzy to kritizujú ako oslabenie práv zamestnancov.Odbory varujú, že zmeny môžu predĺžiť pracovnú neistotu a obmedziť prístup k benefitom pre zamestnancov v skúšobnej lehote. Českomoravská konfederácia odborových zväzov uvádza, že sa bude snažiť presadiť úpravy, ktoré by zmiernili dopady novely na pracovníkov.