Policajti, vojaci so samopalmi a zátarasy. Cez niektoré hraničné priechody s Poľskom prejdú len peší (foto)

aktualizované 4. októbra 14:02



Jeden z najviac využívaných priechodov

Pieskové zátarasy a vojaci

Ktoré hraničné priechody sú uzavreté?

4.10.2023 (SITA.sk) -Parkoviská pri hraniciach s Poľskom v oblasti Tatier sa zapĺňajú, niektorými hraničnými priechodmi totiž prejdú len peší s občianskymi preukazmi či pasom. Poľsko od stredy zaviedlo kontroly na hraničných priechodoch so Slovenskom, jedenásť z nich je otvorených len pre spomínaných peších občanov Európskej únie V oblasti Vysokých Tatier sú pre automobilovú dopravu uzavreté priechody Lysá nad Dunajcom, Tatranská Javorina či Čirč.Starosta Čirča Michal Didik ešte v utorok na sociálnej sieti informoval, že hraničný priechod medzi obcou a poľským Leluchowom bude zatvorený. Ide pritom podľa jeho slov o jeden z najviac využívaných priechodov v rámci turizmu, obchodu medzi Poľskom a Slovenskom a pre autobusy a vozidlá do 7,5 ton.„Hneď som volal primátorovi Muszyny Janovi Golbovi a malopoľskému maršálkovi, aby urobili maximum pre to, aby sa priechod opäť otvoril. Sľúbili, že urobia maximum," napísal starosta.Aktuálne sa na hranici podľa jeho opisu nachádzajú pieskové zátarasy a vojaci. Didikovi poľská polícia i armáda potvrdila, že priechod bude zatvorený na desať dní. Kontrolu vozidiel vstupujúcich na územia Poľska zo Slovenska avizoval v septembri poľský predseda vlády Mateusz Morawiecki . Opatrenia súvisia so snahou zabrániť prevážaniu nelegálnych migrantov.„Nikdy tu nikto nevidel žiadneho migranta. Mrzí ma, že niektoré ďalšie priechody medzi Slovenskom a Poľskom nechali otvorené a vybrali si práve Čirč, kde je frekventovný priechod. Ľudia sú nahnevaní. Sú tu kolóny áut, púšťajú len ľudí z Európskej únie na občiansky preukaz, ľudia chodia priebežne na peši," opísal ďalej situáciu starosta Didik pre agentúru SITA.Slovenskí policajti podľa jeho slov na slovenskej strane ľudí upozorňujú na obmedzenia. „Ľudia sú prekvapení, boli postavení pred hotovú vec," dodal s tým, že zatvorenie prišlo v sezóne vencov na hroby, ktoré chodia Slováci vo veľkom nakupovať k poľským susedom.Prešovskí krajskí cestári žiadajú účastníkov cestnej premávky v súvislosti s opatreniami zvážiť cestu do Poľska. O dopravných obmedzeniach na hraničných priechodoch z dôvodu zvýšeného počtu migrantov prúdiacich do schengenského priestoru informujú na sociálnej sieti.Poľsko podľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja o polnoci úplne uzatvorilo v rámci kraja okrem spomínaného Čirča, Lysej nad Dunajcom a Tatranskej Javoriny aj hraničné priechody Becherov – Konieczna a Nižná Polianka – Ožena.„Hraničný priechod Kurov – Muszynka je aktuálne prejazdný, hraničná poľská polícia však vykonáva kontroly," uviedli cestári.