Polícia hlási posun vo vyšetrovaní vraždy štvorčlennej rodiny z Michaloviec

Neznáma toxická látka

Trestné stíhanie bolo zastavené

Dokumentovanie tragédie je náročné

4.10.2023 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia hlásia posun vo vyšetrovaní tragédie v Michalovciach, pri ktorej prišla o život štvorčlenná rodina. Ostatky muža, ženy a dvoch maloletých detí našliv jednom z michalovských bytov, samotná udalosť sa však stala pravdepodobne v čase medzi večerom 14. januára a dopoludním 15. januára.„Vtedy 53-ročný muž v úmysle usmrtiť svoju 44-ročnú manželku a svoje dve maloleté deti, 12-ročného syna a 14-ročnú dcéru, z doposiaľ presne nezistenej pohnútky, im nezisteným spôsobom podal doposiaľ nezistenú toxickú látku, čím ich uviedol do stavu bezbrannosti. Manželke po podaní tejto látky privodil akútnu otravu organizmu, v dôsledku ktorej približne o polnoci 14. januára zomrela, a obidvom deťom po tom, čo im túto látku podal, prekryl dýchacie otvory neznámym predmetom, čím zabránil prísunu kyslíka do ich organizmu," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Po tom, ako 53-ročný Stanislav zavraždil svoju rodinu, 17. januára popoludní vzal legálne držanú krátku guľovú zbraň, ktorou si následne jedným výstrelom do hlavy spôsobil zranenia, ktorým podľahol. Podľa výsledkov pitvy mal v čase samovraždy v organizme 0,69 promile alkoholu.Vyšetrovateľ začal okamžite po zistení udalosti a vykonaní potrebných procesných úkonov trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v súvislosti so smrťou troch osôb. Rovnako začal i trestné stíhanie v rovnakej veci v prípade smrti 53-ročného muža.Trestné stíhanie, vedené pre obzvlášť závažný zločin vraždy bolo vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach v uplynulých dňoch zastavené, pretože trestné stíhanie je neprípustné, keďže osoba, ktorá sa tohto skutku dopustila, zomrela, informuje Ivanová.Doplnila, že trestné stíhanie bolo zastavené i v prípade smrti 53-ročného muža, a to z dôvodu, že skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.Polícia zdôraznila, že dokumentovať takéto tragédie je veľmi náročné a zdĺhavé a je potrebné maximálne sústredenie, aby neunikli detaily, ktoré by mohli prípad ozrejmiť.„Aj v tomto prípade si dokumentovanie vyžiadalo prítomnosť policajtov rôznych útvarov na mieste tragédie. Tí do skorých ranných hodín zaisťovali stopy, dôkazy, ktoré mohli prispieť k objasneniu takéhoto mimoriadne brutálneho činu. Všetky zaistené stopy putovali na kriminalisticko-expertízne skúmanie. Do konania bol pribraný Kriminalisticko-expertízny ústav Policajného zboru , aby preskúmal nielen zaistené balistické stopy, ale aj zaistené chemické, daktyloskopické a biologické stopy," priblížila Ivanová.Doplnila, že prizvaný bol aj znalec z odboru elektrotechniky a súdni znalci z odboru súdneho lekárstva. „Všetci vypracovali odborné posudky, aby bolo možné s určitosťou zistiť a potvrdiť kedy, akým spôsobom, za akých okolností a prečo k tejto rodinnej tragédii vlastne došlo," uzavrela Ivanová.