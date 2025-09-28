|
Nedeľa 28.9.2025
Meniny má Václav
|
28. septembra 2025
Policajti vyšetrujú fyzické napadnutie dvoch osôb v obci pri Košiciach, začali trestné stíhanie
V obci Perín-Chym v okrese Košice - okolie došlo v sobotu večer k fyzickému útoku na dve osoby. Podľa predbežnej lekárskej správy obe utrpeli zranenia rôzneho rozsahu. V jednom ...
28.9.2025 (SITA.sk) - V obci Perín-Chym v okrese Košice – okolie došlo v sobotu večer k fyzickému útoku na dve osoby. Podľa predbežnej lekárskej správy obe utrpeli zranenia rôzneho rozsahu. V jednom prípade je predpokladaná doba liečenia do 7 dní, v druhom nad 7 dní.
Policajti podľa košickej krajskej polície krátko po skutku zadržali tri osoby, ktoré boli po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnené do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach - okolie začal trestné stíhanie pre prečin výtržníctva a prečin ublíženia na zdraví.
Na prípade polícia naďalej intenzívne pracuje, bližšie informácie poskytne, keď to situácia dovolí.
