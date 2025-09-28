Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

28. septembra 2025

Policajti vyšetrujú fyzické napadnutie dvoch osôb v obci pri Košiciach, začali trestné stíhanie


V obci Perín-Chym v okrese Košice - okolie došlo v sobotu večer k fyzickému útoku na dve osoby. Podľa predbežnej lekárskej správy obe utrpeli zranenia rôzneho rozsahu. V jednom ...



6437ba6b351ff906963506 676x451 28.9.2025 (SITA.sk) - V obci Perín-Chym v okrese Košice – okolie došlo v sobotu večer k fyzickému útoku na dve osoby. Podľa predbežnej lekárskej správy obe utrpeli zranenia rôzneho rozsahu. V jednom prípade je predpokladaná doba liečenia do 7 dní, v druhom nad 7 dní.


Policajti podľa košickej krajskej polície krátko po skutku zadržali tri osoby, ktoré boli po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnené do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach - okolie začal trestné stíhanie pre prečin výtržníctva a prečin ublíženia na zdraví.

Na prípade polícia naďalej intenzívne pracuje, bližšie informácie poskytne, keď to situácia dovolí.


Zdroj: SITA.sk - Policajti vyšetrujú fyzické napadnutie dvoch osôb v obci pri Košiciach, začali trestné stíhanie © SITA Všetky práva vyhradené.

