Policajti zachránili 6-ročného chlapca, pomoc prišla v poslednej chvíli

7.3.2023 - Policajti v poslednej chvíli zachránili život 6-ročného chlapca, ktorý spadol do žumpy. Stalo sa tak v sobotu 5. marca podvečer v obci Pohronský Ruskov v okrese Levice, keď policajná hliadka zo Želiezoviec prechádzala obcou.Na chodníku si všimli mávajúcu dvojicu ľudí, ktorí evidentne potrebovali pomoc, uviedla na sociálnej sieti nitrianska krajská polícia.Policajti sa od dvojice dozvedeli, že už asi hodinu hľadajú svojho 6-ročného syna, ktorý bol so svojím príbuzným na prechádzke a stratil sa. Bez meškania preto začali prehľadávať okolie, pričom nevynechali ani pozemok za pohostinstvom, kde sa nachádzala stará žumpa.Keď do odkrytej žumpy policajt zasvietil, spozoroval vystrašenú špinavú tváričku malého chlapca, ktorý ho oslovil s prosbou – „Pomôžte mi!“. Policajti ho následne spoločnými silami vytiahli von, pričom nemal žiadne vonkajšie zranenia.„Policajti zachránili dieťa v poslednej chvíli. Pokiaľ by si otvorený septik nevšimli, mohli by byť následky obyčajnej detskej zvedavosti fatálne,“ dodáva na záver statusu polícia.