Policajti zadržali auto s viac ako 20 nelegálnymi migrantmi, prevádzači utiekli (foto)

17.9.2022 (Webnoviny.sk) - Policajti zo Zemianske Oľče zadržali 28 nelegálnych migrantov, prevádzačom sa podarilo utiecť. Počas služby chceli policajti skontrolovať v obci Bodza (okr. Komárno) dodávku s rakúskou štátnou poznávacou značkou jazdiacu bez osvetlenia, pričom jej vodič nereagoval na znamenie k zastaveniu a pokračoval v jazde.Ako informovala nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, hliadka začala vozidlo okamžite prenasledovať v smere do Veľkého Medera. Po prejdení zastavanej časti policajti na zastavenie vozidla použili varovný výstrel do vzduchu.Nakoľko vodič dodávky nereagoval, policajti vystrelili na zadnú pneumatiku, ktorú prestrelili a auto zastalo. Následne z neho vyskočili dve osoby, ktoré unikali do kukuričného poľa. V batožinovom priestore polícia našla 28 migrantov zo Sýrie. Pátranie po prevádzačoch pokračuje aj v spolupráci s políciou z Dunajskej Stredy. Prípad si prevzala na mieste cudzinecká polícia.